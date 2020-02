Quique Setien s’entretient avec Lionel Messi, Ousmane Dembele et Athletic Bilbao

Le patron de Barcelone, Quique Setien, a fait face à la presse mercredi et, sans surprise, a été interrogé sur Eric Abidal et Lionel Messi.

Setien a clairement indiqué qu’il n’était pas du tout intéressé à en parler et voulait se concentrer sur le football. Il a dit que l’ambiance dans l’équipe est bonne, que Lionel Messi est heureux et que le club se concentre sur la victoire de demain.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Athletic

Je pense que ce sera un match passionnant, les deux équipes auront une réelle intention de passer. Nous ferons tout notre possible sur le terrain pour être meilleurs que l’opposition. Ce sera un match difficile, à égalité, Athletic sera intense et pressera beaucoup. Ça va être très difficile pour nous et nous devrons être à un niveau élevé pour gagner.

Setien sur Messi-Abidal

Ces choses ne m’affectent pas du tout. Je ferai tout mon possible pour m’assurer que les joueurs soient aussi peu affectés que possible. Nous en avons parlé une minute. Nous devons nous concentrer entièrement sur le jeu. Ce qui m’intéresse, c’est le football, tout le reste, ce sont des situations que je ne peux pas contrôler et je ne perdrai pas mon temps avec. Nous allons essayer de nous assurer que tout ce qui se passe autour du club ne nous affecte pas.

Setien sur Dembele

Ce sont des choses en suspens. Nous allons voir le diagnostic du problème d’Ousmane. Combien de temps il va être absent et une fois que nous le saurons et que nous disposerons de toutes les informations, nous prendrons des décisions. J’étais très excité de retrouver Dembele et c’est évidemment une situation malheureuse. Nous verrons si la période est longue et nous pouvons signer quelqu’un.

Je ne m’inquiète pas pour Dembele en tant que footballeur mais en tant que personne. C’est un enfant extraordinaire. Il travaille avec intensité et envie de revenir car cela pourrait être cinq, trois ou quatre mois mis à l’écart de faire ce qu’il veut et c’est ce qui me fait vraiment mal.

Setien sur avoir une petite équipe

Dans le football, ces choses se produisent. Si nous ne pouvons signer personne, cela n’importe pas. Nous travaillerons avec la même excitation, le même désir. Nous veillerons à ce que les joueurs ici présents soient pleinement engagés. Aujourd’hui, nous avons eu une autre séance d’entraînement extraordinaire et nous nous concentrons complètement sur le match de demain. Nous ne devrions pas perdre notre temps sur des choses qui ne nous importent pas.

Setien sur la sortie de Carles Perez laissant Barca court

Je m’en sens responsable. Je partage également les succès et les erreurs. C’est ce qui se passe dans les clubs. Nous pouvons faire les choses bien ou mal. Cela fait partie du processus lorsque quelqu’un doit prendre des décisions. Je peux vous assurer que ce n’est pas facile, mais parler après coup l’est. Tout ce que je peux dire, c’est que j’aimerais avoir plus de joueurs. Avec la blessure d’Ousmane, Carles n’aurait pas laissé cela clair. Mais nous devons nous adapter.

Setien sur le moral de Messi et comment le garder au club

Je l’ai vu sourire. Il a l’air bien. Il adore venir s’entraîner, être ici. Il a la même apparence qu’hier ou la veille. Messi a l’expérience pour décider des choses par lui-même. Je ne vais entrer dans la vie de personne. Je ne suis pas leur père. Je dois rendre les joueurs heureux et leur donner de bons arguments pour jouer.

Setien sur la forme physique de Pique et Vidal

Il [Pique] fait de la fièvre mais je ne pense pas que ce soit trop important. Nous verrons comment il se développe. Je pense qu’il est “presque certain” qu’il pourra jouer. [Vidal] a surmonté le petit problème qu’il avait et s’est parfaitement bien entraîné aujourd’hui. Il se sent bien et est apte à jouer demain.