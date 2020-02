Quique Setien s’entretient avec Messi, l’attaquant de Barcelone, Frenkie de Jong et Getafe

Vendredi, Quique Setien a rencontré la presse pour parler de l’affrontement de la Liga ce week-end avec Getafe au Camp Nou.

Le patron de Barcelone a été interrogé sur Getafe et le manager Jose Bordalas, si Lionel Messi avait besoin de repos, la recherche d’un attaquant par le club et bien plus encore.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien à la recherche des attaquants de Barcelone

Je me prépare toujours à ce qui peut arriver et je vais travailler avec moi. Bien sûr, tout le monde aimerait être dans une meilleure position. Nous nous adapterons à la situation. Il est important qu’un joueur entre en jeu. Voyons s’ils nous le permettent d’abord, nous devons attendre la réponse du comité. Mais nous trouverons toujours un plan car au final il faut jouer avec 11. Nous nous adapterons, trouverons une solution et la voie à suivre.

Setien sur le repos de Messi

Messi est comme beaucoup d’autres joueurs et sait ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. S’il est sur le terrain, c’est parce qu’il peut l’être. S’il va bien, il n’y a pas de problème. Comme tout autre joueur, il y aura un moment où il devra le reposer, mais je n’ai pas passé autant de temps ici pour que nous puissions évaluer cela parce que ces joueurs sont tellement habitués à jouer du dimanche au mercredi, du dimanche au mercredi pour de nombreuses années. Vous pouvez comprendre que dans de nombreux cas, il n’est même pas nécessaire pour eux de se reposer. C’est quelque chose que nous allons examiner au fur et à mesure.

Setien sur Frenkie de Jong

Je pense que c’est un joueur très réceptif. Il a le désir d’apprendre et de s’améliorer. C’est pourquoi j’ai dit qu’il n’avait aucune limite. Je ne sais pas jusqu’où il peut aller. Mais c’est un grand joueur qui fait chaque jour beaucoup de choses très bien. Il met aussi les choses en pratique maintenant. Nous espérons qu’il continue de croître et continue de s’améliorer.

Setien sur sa rivalité avec Bordalas

Au sujet de Bordalas, je l’ai oublié et je ne parlerai pas de cette question. Il prouve que son travail est très bon depuis longtemps. Il a un plan qui a beaucoup amélioré l’équipe et qui les a fait entrer en Europe. Il est très engagé et son équipe est difficile à battre, ce sera un match difficile.

Setien sur Getafe

Getafe est une équipe qui a passé un certain temps à montrer qu’elle fait très bien les choses. Ils ont un plan qu’ils ont très bien développé et il les a amenés là où ils sont maintenant, ils sont en Europe et en troisième position. C’est une équipe très engagée et difficile à battre, en ce moment elle est en forme et tout va bien pour elle.

Setien sur la course au titre

De nombreux titres de ligue ont été décidés sur des détails, dans les dernières minutes, ou dans des situations qu’aucune équipe n’est capable de contrôler. Nous sommes autant favoris que le Real Madrid. Ils ont un avantage de trois points, mais nous avons un match là-bas au Bernabeu. Le moment venu, nous avons beaucoup d’attentes. Nous connaissons l’importance du jeu et nous y mettrons tout en œuvre.

Setien sur Luis Suarez

Je n’ai pas parlé aux médecins mais je lui demande comment il va et j’essaie de garder le moral. C’est un processus qui prendra du temps mais nous espérons qu’il pourra réduire son temps de récupération.