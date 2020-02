Quique Setien s’entretient avec Ousmane Dembele, Francisco Trincao et Arturo Vidal devant Levante

Quique Setien a affronté la presse samedi avant l’affrontement de la Liga de Barcelone avec Levante au Camp Nou dimanche.

Le patron de Barcelone a parlé du mercato de janvier, de la forme physique d’Ousmane Dembele, de l’entraînement manquant d’Arturo Vidal et des chances de l’équipe de remporter la Ligue des champions.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Levante

Levante n’est pas sur une très bonne série de résultats. C’est une équipe inconfortable contre laquelle jouer. Ils peuvent vous mettre en danger, une équipe dont nous devons vraiment nous inquiéter car ils sont très forts en avant, ils jouent très bien le ballon. S’ils sont inspirés, ils sont très difficiles à affronter.

Setien sur Dembele

Il serait prématuré pour Dembele de jouer [against Levante]. Nous verrons pour les matchs suivants, mais nous n’accélérerons pas son retour.

Setien sur les sorties de janvier du Barça

Nous avons moins de joueurs mais je répète qu’il y a une équipe B derrière nous et les enfants sont prêts. Aujourd’hui, des enfants sont venus s’entraîner qui n’étaient pas allés si loin et nous avons la chance de les regarder. Ce que nous savons, c’est que nous allons faire une signature extraordinaire avec Ousmane. C’est un énorme incitatif.

Setien à la signature de Francisco Trincao

C’est un accord que j’ai découvert quand je suis venu parce que le club y travaillait. Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet. L’année prochaine, nous compterons sur lui et travaillerons avec lui.

Setien au Barca

Notre forme à l’extérieur est quelque chose sur laquelle nous devons travailler. Nous devons changer notre flux loin de chez nous. Nous devons déterminer ce que nous faisons bien à la maison et mal à l’extérieur, et nous avons deux jeux sur lesquels nous pouvons travailler. Ce seront deux matchs très intenses, et une victoire demain serait un énorme coup de pouce pour le moral avant ces deux matches.

Setien sur Arturo Vidal manque de formation

C’est pas grave. Il y a une ecchymose et voyons comment elle évolue. Je ne suis pas favorable à la prise de risques avec les joueurs car il y a beaucoup de matchs et nous n’avons pas une très grande équipe.

Setien sur Barca remportant la Ligue des champions

Si j’étais les adversaires, je n’écarterais certainement pas du tout le Barça. Vous pouvez toujours avoir une mauvaise journée. Sur les six ou huit équipes qui aspirent à remporter la Ligue des champions, une seule le fera. La réalité est que nous allons être là. Nous sommes excités, nous avons une chance, comme toutes les autres grandes équipes. Ni plus ni moins que n’importe lequel d’entre eux.