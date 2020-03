Quique Setien sur Ansu Fati, Arthur et Eder Sarabia devant Real Sociedad

Vendredi, Quique Setien a fait face à la presse pour parler de tout ce qui concerne Barcelone avant leur rencontre en Liga contre la Real Sociedad au Camp Nou.

Le patron du Barça a été interrogé sur Ansu Fati, Eder Sarabia, Lionel Messi et les adversaires de samedi.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Ansu Fati

C’est un footballeur qui avait plus d’importance et nous pensons qu’il sera toujours là. Maintenant, il y a d’autres joueurs qui peuvent apporter beaucoup de choses, mais Ansu est un footballeur que nous avons, qui travaille dur et est un enfant extraordinaire.

Setien sur Arthur

Il souffre d’inconfort et a été soigné. Nous verrons comment il évolue avec le traitement.

Setien sur Messi

Je m’en fous qu’il n’ait pas marqué récemment. S’il marquait, ce serait mieux, mais cela ne m’a jamais dérangé. Cela pourrait arriver à Leo ou à n’importe qui. Il a des chances et c’est la chose importante, que des chances soient générées. Il marque des buts depuis 14 ans, s’il a maintenant une période où il marque moins, ce n’est pas important.

Setien sur Sarabia

Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup plus à dire à ce sujet. La seule chose qu’Eder a fait de mal, c’est la façon dont il s’est exprimé.

Les gens font beaucoup d’interprétations basées sur ses cris, mais il est normal de crier sur un terrain de football pour avertir les joueurs ou pour montrer votre frustration. Des excuses ont été données pour les mots qui ont été utilisés et ils ne devraient pas être utilisés dans un club comme celui-ci. Mais le reste est accepté.

Setien sur le dressing du Barca

Nous sommes ravis du dressing que nous avons trouvé ici. Il n’y a pas de problème. Je pensais que ce serait plus difficile que ça. Les joueurs acceptent tout avec une attitude extraordinaire.

Setien sur Real Sociedad

Nous attendons toujours la meilleure équipe. Ils mènent une très bonne campagne et forment une équipe qui fait très bien les choses. Nous attendons un match engagé et difficile. C’est une équipe qui rend les choses difficiles pour leurs rivaux.