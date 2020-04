Quiqué Setién sur la possibilité d’amener Lautaro Martínez et l’Inter sont déjà à la recherche d’un remplaçant

Lautaro Martinez, actuel footballeur de l’Inter, est l’un des maximums indiqués par les dirigeants de Barcelone pour renforcer l’équipe pour la saison prochaine. Sans aller plus loin, Quique Setién, entraîneur de l’équipe catalane, a donné son avis sur cette situation.

“Tous les grands footballeurs que j’aimerai. À l’heure actuelle, vous devez vous demander si cela sera possible ou non, car toute spéculation va dépendre de la situation dans laquelle la plupart des clubs restent, en particulier sur le plan économique. Ces footballeurs coûtent beaucoup d’argent et il n’est pas facile d’y accéder“, a commencé le DT, en dialogue avec El Larguero.

Et dans la même ligne, il a ajouté: “La vérité que les deux seraient bons (Neymar et Lautaro), car ce sont de bons footballeurs. Tout ce qui y est lié est meilleur, c’est clair. “La vérité est que Barcelone a en tête de faire un effort économique pour faire avancer les deux.

Face à cette situation, les dirigeants du club italien ont commencé à chercher des attaquants pour remplacer Lautaro et les médias La Gazzetta dello Sport affirment qu’il y a déjà quatre noms en perspective: Timo Werner (Leipzig), Luka Jovic (Real Madrid), Anthony Martial (Manchester United) et Victor Osimhen (Lille).

Pour sa part, Keita Baldé, un ancien joueur de l’Inter qui joue aujourd’hui pour Monaco, a précisé que Lautaro serait un grand renfort pour Barcelone: ​​”J’aime vraiment Lautaro. Il a joué avec moi l’année dernière et je l’ai déjà beaucoup remarqué. Il est rapide et je le vois bien. Je vois compliqué pour l’Inter de le laisser sortir, mais si c’était le Barça, il essaierait de signer Lautaro. Ce sera compliqué parce qu’ils rassemblent l’équipe pour monter et prendre le titre à la Juventus “, a-t-il conclu en dialogue avec l’AS.