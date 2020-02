Quique Setien sur les blessures à Barcelone, la réunion de Pep Guardiola et Clasico

Quique Setien était de retour devant la presse samedi pour parler de l’affrontement très attendu de la Liga avec le Real Madrid au Bernabeu.

Le patron de Barcelone a été interrogé sur la condition physique de Jordi Alba et Gerard Pique, du Real Madrid, sa rencontre avec Pep Guardiola et le capitaine Lionel Messi.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur le classique

Pour le Real Madrid, ce jeu est vital et beaucoup plus important qu’il ne l’est pour nous. C’est un jeu clé et décisif pour eux, c’est aussi important pour nous mais peut-être pas aussi important. Ce pourrait être une journée très importante, une victoire nous donnerait une avance de cinq points mais dans ces matchs le passé est vite oublié. Je m’attends à un match très serré, nous verrons qui mérite de gagner davantage.

Setien sur la façon dont Barcelone jouera

Nous serons une équipe audacieuse, nous essaierons d’avoir le ballon et de nous défendre quand il l’a. Comme auparavant avec le Real Betis et Las Palmas, nous serons une équipe audacieuse, pressant et voulant le ballon. Madrid doit être respectée. Ce sera compétitif, il y aura des phases que nous contrôlerons et d’autres que nous ne contrôlerons pas.

Setien sur Jordi Alba

Il est plutôt bon et les sentiments sont positifs. Il suffit de décider avec lui s’il va commencer ou non. Nous verrons. Bien sûr, il est confiant.

Setien rencontre Guardiola après la défaite du Real Madrid à Man City

Je n’étais pas là pour voir Pep, j’étais là pour voir le match. Nous avons parlé d’un peu de tout. Ce que City a fait dans le Bernabeu peut nous aider dans une certaine mesure

Setien sur Messi s’apprête à dépasser le record de Xavi d’apparitions au Clasico

Nous serions ravis de le voir jouer 43 autres de plus. Ça en dit long. Je ne connais pas les statistiques en termes d’efficacité mais il est très important pour nous. Avec un peu de chance, il profitera d’un excellent match et pourra nous aider à gagner.

Setien sur la condition physique de Gerard Pique

Il a bien récupéré, il n’aura aucun problème.

Setien sur Martin Braithwaite à partir

Nous n’excluons rien. Nous avons prévu des alternatives. Nous déciderons de certaines choses au fur et à mesure. Espérons que les décisions soient valables.