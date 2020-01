Quique Setién, un vrai adepte des jeunes de Barçelona

La croyance passionnée de Quique Setién et sa confiance dans les jeunes de Barcelone pourraient être comparées à des enfants qui croient aveuglément au Père Noël et à la fée des dents. Setién a précisé lors de son dévoilement qu’il pense que La Masia est une “académie extraordinaire” et espère acquérir certains des joueurs de Garcia Pimienta pour la première équipe.

Après avoir signé son contrat de deux ans et demi avec les Catalans, il n’a pas tardé à établir sa forte confiance dans les produits La Masia: «Je veux m’occuper des jeunes de l’académie. S’ils le gagnent, ils joueront sûrement pour la première équipe. »

Et depuis qu’il prend la tête de l’équipe, il a montré son admiration pour les joueurs du Barça B, et en particulier pour le milieu de terrain qui aurait dû être promu il y a quelque temps: Riqui Puig.

L’ancien entraîneur de Betis croit fermement au talent et aux capacités de Puig et cela a déjà été visible. Setién a appelé le jeune milieu de terrain pour s’entraîner avec la première équipe pendant toute la semaine avant le match d’ouverture de la Liga du Barça en 2020 au Camp Nou. Mais cela ne s’arrête pas là.

Hier soir, Setién a assisté au match du Barça B contre Badalona, ​​alors qu’il regardait mieux les jeunes et évaluait ceux qui pourraient éventuellement faire le saut pour jouer aux côtés de Messi and Co.

Il est investi dans les joueurs locaux, il est investi dans l’utilisation des ressources qui sont déjà à portée de main plutôt que d’aller à l’étranger pour les trouver et, plus important encore, il est investi dans le club qui joue bien. Que voulez-vous d’autre d’un manager de Barcelone? Il ne reste plus qu’à compter les heures avant le match de dimanche contre Grenade pour voir comment l’équipe évolue sous son nouvel homme: Quique Setién