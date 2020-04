Quoi?! Miguel Herrera veut José Juan Macías en Amérique

La rivalité entre Amérique y Guadalajara C’est le plus marqué du Liga MX mais parfois la haine sportive prend la deuxième place. Dans le programme «Le dernier mot‘, L’entraîneur d’azulcrema a révélé qu’il aimerait que l’attaquant José Juan Macías.

“J’adore Macías, ce qu’il a fait à León. Je pense que c’est un joueur très complet, très polyvalent et c’est un joueur que j’aime, je le répète, il y a beaucoup de joueurs Chivas qui suivent toujours leurs traces, dont Isaac Brizuela“A commenté le Pou.

D’un autre côté Luis Fernando Tena, qui était également un invité de l’émission, a révélé que le joueur de crème bleue est celui qu’il aime. “Il me semble extraordinaire, j’ai eu la chance de le diriger, Memo Ochoa, parce que je sais aussi quelle bonne personne il est, le leadership qu’il a, je pense que c’est un gardien de but extraordinaire qui, aux moments les plus importants et l’a montré en Coupe du monde, c’est quand il joue mieux“A commenté leMaigre«.

Le stratège du Troupeau sacré reconnu qu’ils ont un campus pour chercher le numéro de titre 13. “Nous avons une très bonne équipe, c’est vrai qu’il est très jeune, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas gagner, ce sont des joueurs avec beaucoup de qualité, ils l’ont montré dans leurs équipes et en équipe nationale“Il a ajouté Eu.

Il faut se rappeler que Luis Fernando Tena destiné à Eagles où il a terminé deuxième du Clôture 2007 quand ils sont tombés en finale contre le Tuzos del Pachuca de Miguel Calero, «Chaco» Giménez, Damián Álvarez y Juan Carlos Cacho.