Quotidien Schmankerl: Coman «refuse d’exclure» les retrouvailles de Pep Guardiola et Klopp pour remplacer Mané par Mbappé, l’incroyable yoga de Coutinho

Coman «refuse d’exclure» ManCity pour la réunion de Pep Guardiola (The Sun)

Les rumeurs autour de Kingsley Coman ne vont pas disparaître. Cette fois, The Sun a donné son avis sur certaines remarques de Coman à propos de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, dans une récente interview. Coman a désigné Guardiola comme le meilleur entraîneur avec lequel il avait travaillé. Il a dit (leur traduction),

Pour un joueur à ma place, un ailier qui aime frapper et provoquer, c’est le meilleur entraîneur que l’on puisse avoir car c’est ce qui nous demande le plus.

Il crée des systèmes pour avoir des situations individuelles et c’est le système où je peux le plus prospérer. Il ne m’a pas demandé d’avoir des statistiques. Il m’a juste demandé de prendre, de frapper et de centrer. Et c’est ce que j’ai beaucoup apprécié.

Coman a dit qu’il ne savait pas ce qu’il voulait dans cinq ans, et vous savez ce que cela signifie: le Soleil fait la une des journaux MAN CITY SUR ALERTE COMME BAYERN STAR COMAN REFUSE D’EXCLURE LE TRANSFERT.

Il n’y a rien de plus dans cette rumeur que des vœux pieux.

Klopp remplace Mané par Mbappé (The Sun)

C’est le cercle des mensonges: prenez un transfert hypothétique et spéculez sur un deuxième transfert hypothétique en réponse. Qui mieux que The Sun pour faire tourner la roue. Le Zinedine Zidane du Real Madrid est «un grand fan» de Sadio Mané de Liverpool, qui «n’a signé que son contrat de 150 000 £ par semaine, conçu pour le garder à Liverpool jusqu’en 2023, il y a 18 mois».

Mais SunSport “comprend que ses représentants ont déjà été approchés pour des discussions informelles” sur un transfert au Real Madrid. Donc, avec l’hypothèse de 100 millions de livres sterling que Liverpool obtiendrait pour une star de 28 ans, ils n’auraient qu’à ajouter 150 millions de livres sterling hypothétiques pour éloigner Mbappé du PSG pour un total hypothétique de 250 millions de livres sterling.

Hypothétiquement, bien sûr.

Gladbach animera des jeux fantômes avec des fans de découpe de carton

Les supporters du Borussia Mönchengladbach ont payé pour faire découper eux-mêmes des cartons dans leur stade …

… donc si la Bundesliga reprend à huis clos, Gladbach aura toujours une foule pic.twitter.com/BbmU5qz1he

– Football B / R (@brfootball) 14 avril 2020

C’est un fait connu que les ventilateurs découpés en carton sont bien supérieurs aux ventilateurs en plastique.

