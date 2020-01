Quotidien Schmankerl: le Bayern ne s’intéresse pas à Klostermann, la ville refusant de prêter Cancelo; Wilfried Zaha lié au Bayern? Gagnants et perdants de la Bundesliga et plus encore!

Mario Götze quitte le Borussia Dortmund en transfert gratuit (Bild)

Il est décidé, selon Bild: Mario Götze et Dortmund se sépareront à la fin de la saison, n’ayant pas réussi à s’entendre sur un nouveau contrat pour l’ancienne star du Bayern et meilleur buteur de la Coupe du monde. Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a confirmé avant Noël que le club négociait avec le père de Götze, Jürgen, qui représente son fils. Mais maintenant, déclare Bild, les deux parties ne peuvent tout simplement pas se réconcilier.

Götze n’est pas disposé à accepter un nouveau contrat qui réduirait son salaire annuel de ca. 10 à 7 millions d’euros. Il partira donc en tant que joueur autonome et signera ailleurs,

Hertha Berlin, qui est en train de devenir un grand club de la capitale, désormais soutenu par l’investisseur Lars Windhorst, serait intéressé par Götze. L’Inter Milan serait également intéressé. Götze a été élu le plus grand perdant du Hinrunde dans le sondage semestriel des joueurs de kicker (voir ci-dessous).

Manchester City refusant de prêter Cancelo; Klostermann ne vient pas au Bayern (TZ)

Comme indiqué par Manuel Bonke de TZ, le FC Bayern Munich a été en contact avec Manchester City, champion en titre de la Premier League, au sujet d’un prêt pour João Cancelo. Cependant, il semble que Man City ne souhaite pas prêter Concelo, mais préfère le vendre.

Dans le même tweet, Bonke rapporte également que le Bayern ne cherche pas à signer Lukas Klostermann en été. Selon Bonke, le Bayern ne s’est jamais sérieusement amusé à faire venir le défenseur du RB Leipzig et l’International allemand.

Le jeune attaquant ivoirien Wilfiried Zaha a changé d’agent. Il est maintenant avec le super-agent Pihi Zahavi, qui représente également Lewandowski du Bayern. Lancez le moulin à rumeurs!

L’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a été offert au Bayern. Zaha a récemment changé son agent pour Pini Zahavi, qui représente également Lewandowski et a de bonnes relations avec le Bayern. Le problème est que Palace veut 70 à 80 millions d’euros pour Zaha, ce qui rend le déménagement peu probable [Sky] pic.twitter.com/wfVWMaPoIh

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 janvier 2020

De telles rumeurs de Zaha au Bayern devraient probablement être déposées sous une saison idiote pour l’instant. Tout d’abord, le Bayern est actuellement empilé aux positions d’attaque. Faire venir un autre ailier n’aurait aucun sens pour le moment. De plus, le club actuel de Zaha, Crystal Palace, de Premier League, a rejeté des offres lucratives pour lui l’été dernier. Il est rapporté que le président de Palace détient 80 millions de livres sterling.

Kimmich parle des objectifs du Bayern lors d’un camp d’entraînement au Qatar (FCBayern)

Joshua Kimmich s’est enregistré sur le site Web du club depuis Doha, décrivant une partie de la formation que l’équipe a subie. Courir avant le petit déjeuner a été un plaisir que l’équipe a connu à l’Aspire Academy. Kimmich a dit:

Lorsque vous commencez la session et que vous avez déjà quelques kilomètres au compteur, vous le ressentez certainement le matin. Nous avons été assez surpris quand il était temps de courir à 7h30.

Surprise! L’équipe a également joué un tournoi à petite échelle qui semble intense:

Dans un tournoi à petite équipe comprenant quatre équipes de six, les joueurs se sont battus pour chaque balle. Les matchs ont duré cinq minutes, et après que toutes les équipes se soient affrontées deux fois, c’est le sextet contenant Thiago, Corentin Tolisso et Alphonso Davies qui a manqué de vainqueur.

L’équipe de Kimmich est arrivée en deuxième place. Il a souligné que le Bayern voulait terminer à la première place de la Bundesliga d’ici la fin de cette saison. Pour ce faire, a-t-il dit, l’équipe doit «jouer avec confiance, gagner un certain respect puis attaquer». Bien sûr, Kimmich devra attendre un peu, car il purgera un match. suspension pour avoir récolté cinq cartons jaunes lorsque le Bayern affronte le Hertha Berlin de Jürgen Klinsmann.

Lacazette aime le post Instagram aléatoire de Boateng, donc à Arsenal il part (Daily Star)

Journalisme, les amis! Nous savons tous que Jerome Boateng n’est pas content au Bayern Munich et aimerait vraisemblablement un transfert dans un club qui peut se le permettre. Entrez dans le Daily Star:

Les chefs de l’Allianz Arena seraient prêts à lui accorder une sortie ce mois-ci pour environ 12,8 millions de livres sterling, mais son record de blessures représenterait un risque pour les Gunners étant donné qu’il a déjà 31 ans.

Mais il semble que Lacazette ait laissé entendre qu’il voulait voir Boateng aux Emirats parce qu’il aimait une photo postée de lui-même à l’entraînement avant le retour du Bayern en action nationale après leurs vacances d’hiver.

Kicker a interrogé les joueurs de Bundesliga sur les gagnants et les perdants de la ligue (kicker)

239 joueurs de Bundesliga ont voté sur divers sujets autour de la ligue. La plupart des catégories étaient des gagnants, des perdants ou des surprises du Hinrunde. Les joueurs du FC Bayern et du Bayern sont apparus plusieurs fois dans l’enquête, comme vous l’avez peut-être deviné.

Avec 47,7% des voix, Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de terrain des Hinrunde pour la troisième fois.

Yann Sommer (38,9%) a été élu meilleur gardien de but par ses pairs, battant Manuel Neuer à la deuxième place (10,9%)

Le meilleur entraîneur est allé à Marco Rose du Borussia Mönchengladbach. Julian Nagelsmann de Leipzig a terminé deuxième, tandis que Niko Kovac a été élu comme le plus grand perdant parmi les entraîneurs, après avoir été licencié au milieu du Hinrunde. Chose intéressante, le meilleur entraîneur du monde est allé à Liverpool, Jürgen Klopp, par un vote retentissant de 80,3%. Messi a été élu meilleur joueur du monde avec 56,9%.

SC Freiburg a été voté comme la plus grande surprise positive de cette Hinrunde, tandis que le Werder Brême a été voté comme la plus grande surprise négative. Parmi les joueurs, Marcus Thuram de Gladbach a été élu le plus amélioré, tandis que Mario Götze (voir ci-dessus) a été élu comme la plus grande déception. Avec 11,7% des voix, Götze bat à peine Boateng (10%) et Michael Cuisance (9,2%)

Bien que de nombreux fans et analystes du monde entier semblent convenir que les revues VAR de la Bundesliga sont les plus efficaces, 63,2% des joueurs ne croient pas que le VAR est meilleur dans sa deuxième saison.

Enfin, seuls 36% des joueurs interrogés pensent que le Bayern défendra son titre. Le RB Leipzig, avec 43,1% des voix, est le favori des personnes interrogées pour remporter la Bundesliga cette saison.