Quotidien Schmankerl: le Bayern passe à côté du RB brésilien de 17 ans, Lewandowski affiche une puissance incroyable sur les en-têtes, Ribéry célèbre avec style

Le Bayern Munich était intéressé par l’arrière droit brésilien de 17 ans, Yan Couto, qui joue pour le Coritiba FC, mais Manchester City a obtenu sa signature “en le convaincant de ses premiers plans d’équipe pour lui”, selon MEN.

Le FC Barcelone poursuivait également Couto, tout comme Flamengo au Brésil. Flamengo voulait activer sa clause de libération, mais City les a battus à hauteur d’environ 6 millions d’euros. City a invité Couto à regarder un match au stade Etihad, et Pep Guardiola lui-même lui a personnellement parlé pour le persuader de signer.

Son coéquipier Keven-Prince Boateng a célébré le 37e anniversaire de Ribéry en partageant un clip du maestro faisant son truc dans les vestiaires de la Fiorentina. Joyeux anniversaire, Franck!

La Russie et le Qatar ont vraiment acheté la Coupe du monde avec des pots-de-vin (AP)

L’enquête américaine sur la FIFA a révélé plus de détails sur la corruption généralisée qui a conduit à l’attribution de la Coupe du monde 2018 à la Russie et de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ce qui est fou, c’est que ces détails ne sont même pas le point réel des dernières accusations révélées il y a deux jours. L’acte d’accusation descellé mardi dit:

Nicolás Leoz, alors président de l’instance dirigeante sud-américaine CONMEBOL, et l’ancien président de la fédération brésilienne Ricardo Teixeira ont reçu des pots-de-vin pour voter pour le Qatar lors de la réunion du comité exécutif de la FIFA 2010.

Jack Warner de Trinité-et-Tobago, président de l’organe directeur de la CONCACAF d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale et des Caraïbes, a reçu 5 millions de dollars en pots-de-vin pour voter pour que la Russie héberge en 2018 de 10 sociétés écrans différentes qui comprenaient des entités à Anguilla, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques , l’acte d’accusation allégué. Le président de la fédération guatémaltèque Rafael Salguero s’est vu promettre un pot-de-vin d’un million de dollars pour voter pour la Russie, selon l’acte d’accusation.

Seul Salguero a été condamné. Les autres ont réussi à éviter l’extradition. ESPN a détenu les droits sur la Coupe du monde de 1994 à 2014, mais a ensuite perdu les droits sur les Coupes du monde 2018 et 2022 grâce, au moins en partie, aux pots-de-vin versés par des responsables de FOX à des membres de la CONMEBOL. Oui, FIFA!

Ronaldinho enfin sorti de prison

Ronaldinho a été placé en résidence surveillée après avoir passé le mois dernier dans une prison paraguayenne pour avoir tenté d’entrer dans le pays avec un passeport modifié. pic.twitter.com/X2H0bAyVY3

– ESPN FC (@ESPNFC) 7 avril 2020

