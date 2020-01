Quotidien Schmankerl: le Bayern recrute Hakimi, les U19 gagnent 5-0, le tour du chapeau de Haaland et un ancien joueur frappe son ancien coéquipier

Le dépisteur en chef du Bayern Munich observe Hakimi (Bild) du BVB

Tobias Altschäffl de Bild a noté que le dépisteur en chef du Bayern Marco Neppe était à Augsbourg pour observer Achraf Hakimi.

Der # fcbayern-Chefscout Marco Neppe schaut sich heute die Partie Augsburg gegen Dortmund live vor Ort an. Mit Hakimi steht beim BVB ein Spieler auf dem Feld, der die Aufmerksamkeit der Münchner erweckt hat. #fcabvb @BILD_Sport @SPORTBILD

– Tobias Altschäffl (@ altobelli13) 18 janvier 2020

Marco Neppe, dépisteur en chef du FC Bayern, regarde le match Augsburg vs Dortmund en direct localement. A Hakimi, un joueur qui a suscité l’intérêt du club munichois est sur le terrain.

Le Bayern a été lié à Hakimi pour la première fois il y a près de deux semaines alors que le club cherche des options pour renforcer sa ligne de fond.

Paroles de combat de Hasan Salihamidzic

Le temps de la préparation est révolu. Demain, des points importants en Bundesliga sont en jeu contre le Hertha. Après le tirage au sort à Hinrunde, nous devons faire quelque chose de bien et nous voulons absolument commencer la nouvelle année avec une victoire. #packmas

Les U19 écrasent Augsbourg 5-0!

Les U17 de Klose et Astoria Walldorf se séparent avec un match nul amical 2-2

Klose: “Nous avons suffisamment de temps dans le pré-Rückrunde pour travailler sur nos déficits.”

Erling Haaland: bon marqueur

Erling Haaland a fait ses débuts en BVB contre Augsbourg hier. A partir du moment où il est venu sur le terrain, Augsbourg est passé de la tête 3-1 à la baisse 5-3. Haaland a marqué dans les minutes suivant son arrivée et a combiné pour un deuxième peu de temps après, et a fait un troisième sur une pause peu de temps après. C’est un triplé en vingt minutes.

«À Leipzig, le football se meurt» – L’Union ultras organise une marche funèbre

L’Union Berlin a connu un bref moment d’exaltation lorsqu’elle a pris les devants 1-0 sur le RB Leipzig, mais les Lawnballers ont riposté trois fois, alors que leur gladiateur vedette Timo Werner a marqué un doublé. Mais Union a fait la plus grande déclaration hors du terrain:

«La marcha funeraria» de los hinchas del Unión Berlin à Leipzig hoy. Corteo con el lema «El fútbol está muriendo en Leipzig».

red bull Leipzig – Unión Berlin 18/01/2020 pic.twitter.com/OS1qWVonFX

– Troublemakers España (@TroublemakersEs) 18 janvier 2020

Avant le match, les ultras de l’Union ont organisé une marche funèbre avec des drapeaux noirs et des cercueils pour protester contre RB Leipzig. Une gigantesque bannière indiquant «À Leipzig, le football est en train de mourir» ouvre la voie et de plus petits panneaux indiquant «Tradition», «Standing room» (Leipzig n’en a pas) et «Emotion» peuvent également être lus.

Raul Bravo accusé d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer un ancien coéquipier d’Olympiakos (B / R)

Vous pensez que votre vestiaire a des problèmes? L’ancienne star du Real Madrid, Raul Bravo, a frappé son ancien coéquipier des Olympiakos Darko Kovacevic. B / R dit,

Per Ta Nea (h / t Football Espana) début janvier, Kovacevic a été pris en embuscade près de son domicile à Athènes par deux hommes. Aucune des balles n’a été touchée, mais l’homme de 46 ans s’est blessé en essayant d’éviter les coups de feu.

En mai, Servimedia (h / t Marca) a rapporté que Bravo faisait partie des personnes arrêtées dans un scandale de matchs truqués et serait le meneur. Peu de temps après, El Mundo (h / t Marca) a annoncé qu’il était impliqué dans une tentative de menacer le président de Huesca Agustin Lasaosa de plus de 100 000 €.

Eh bien, devinez qui a mis ça sur Darko? Oui.

Christ. L’arrière international espagnol Raúl Bravo – anciennement du Real Madrid, Leeds United – soupçonné d’avoir engagé un tueur à gages pour assassiner l’ancien coéquipier des Olympiakos Darko Kovačević. Bravo a déjà été arrêté pour suspicion de corruption et de blanchiment d’argent. https://t.co/DQZVXFE8bY

– Colin Millar (@Millar_Colin) 17 janvier 2020

Bravo, qui n’a que 38 ans, est vainqueur de la Ligue des champions (2002) avec deux titres en Liga et trois titres en Superleague en Grèce à son actif.

