Quotidien Schmankerl: N’Golo Kante blessé avant le choc de l’UCL avec le Bayern, l’expansion d’Allianz improbable, et plus encore!

N’Golo Kante de Chelsea blessé 11 jours avant un match crucial avec le Bayern Munich



Le Chelsea FC a subi une défaite 2-0 ce soir dans un match défini avant tout par Harry Macguire de Manchester United qui a donné un coup de pied à l’ancien attaquant du BVB et au brave Michy Batshuayi:

Pour ajouter une blessure à l’insulte, N’Golo Kante de Chelsea a également boité hors du terrain après dix minutes de jeu. Le milieu de terrain central est un joueur clé pour Chelsea, mais les blessures l’ont frustré ainsi que son club cette saison. Il a manqué neuf matchs jusqu’à présent et il en manquera encore plus – peut-être aussi le prochain match à domicile de Chelsea contre le Bayern Munich le 25 février.

Le conseil municipal de Munich n’autorisera pas l’extension de l’Allianz Arena (AZ)

Le Bayern Munich a soumis une demande au maire de Munich pour savoir s’il pourrait étendre la capacité de l’Allianz Arena à 100 000. Le Département de l’urbanisme a maintenant répondu et les perspectives sont sombres. La réponse de la ville a déclaré:

Il ne serait probablement pas possible de mettre en œuvre une extension de la capacité des spectateurs selon la base factuelle et juridique actuelle.

Le Bayern n’a officiellement proposé aucun plan. Peut-être pourrait-il le faire à un moment donné dans le futur, cependant.

LOL Bild: «Alarme de la défense avant Chelsea: Boateng & Pavard suspendus» (Bild)

Oh non! En fait, c’est avant Paderborn. Parce que les suspensions de Boateng et Pavard pour les cartons jaunes accumulés ne s’appliquent qu’à la Bundesliga, pas à la Ligue des champions. Il est peut-être regrettable que Hansi Flick ne puisse pas éliminer l’un des joueurs avant le match, mais les suspensions n’affecteront pas vraiment l’entraînement pour le match de Chelsea.

Et en fait, Flick voudra peut-être voir à quelle vitesse Lucas Hernandez peut retrouver sa forme. Une pleine 90 minutes contre Paderborn aux côtés de David Alaba pourrait bien lui faire du bien. Hernandez a joué le défenseur central droit lors de son retour de 45 minutes contre le FC Köln, dans lequel il était sans doute en partie responsable du seul but de consolation de Kölle.

Manuel Neuer a dit avec sympathie,

Il n’a pas été facile pour Hernandez de se présenter comme arrière droit. C’était aussi un test pour savoir si nous pouvions jouer ce modèle contre Chelsea.

Flick va probablement tester à nouveau la combinaison vendredi. Le défenseur central du pied gauche qui jouera à droite pour Boateng reste à voir. Álvaro Odriozola tient au moins un bon coup au départ à l’arrière droit, si Pavard est absent.

L’ancien international allemand fait son retour en Oberliga (5e division)

Piotr Trochowski a pris sa retraite à la fin de l’année 2016 en raison de problèmes persistants au genou qui ne permettraient pas à cet homme de 32 ans de trouver ses marques au niveau de la Bundesliga et de poursuivre sa carrière. Ensuite, l’ancien membre de l’équipe allemande de la Coupe du monde 2010 a joué dans le match de témoignage de Rafael Van der Vaart et a décidé qu’il voulait trouver un moyen de rester en meilleure forme que lui.

Entrez: Hamburger SV III dans l’Oberliga de Hambourg.

Trochowski a rejoint la troisième équipe de Hambourg en évoluant dans la cinquième division du football allemand, l’Oberliga. Il a fait ses débuts ce week-end dans un match contre TuS Osdorf. Le match s’est terminé par une victoire pour HSV III.

Arrête ça, c’est trop idiot

… et le VfB Stuttgart ont un joueur surnommé Ali G.

Sérieusement: le joker Al Ghaddioui a marqué le but vainqueur 1-0 contre Bochum hier. Sa valeur pour le club n’a pas été perdue pour les fans de Stuttgart: