Quotidien Schmankerl: Tolisso les prochains Busquets au Barca, Hernandez et Hakimi s’affrontent pour la Croix-Rouge

Barcelone voit l’héritier de Busquets à Corentin Tolisso (Don Balon)

Peut-être que Corentin Tolisso aura un atterrissage agréable après tout si les choses ne fonctionnent pas au Bayern Munich. Ye ol ’Don Balon a trouvé un prétendant: le FC Barcelone!

Bien sûr, Tolisso est mécontent de ne pas être un partant et a donc soi-disant exprimé son «désir de partir, et à l’Allianz Arena, ils ont ouvert grand les portes».

L’agent de Tolisso vise haut, offrant son client à Barcelone. Et, note Don Balon, «la vérité est que ses caractéristiques tiennent comme un gant». Tolisso est l’homme qui a mis Sergio Busquets au repos. Le Bayern attend 30 millions d’euros pour Tolisso, et ce n’est “pas cher”, comme le dit le Don.

Assez drôle quand le titre suivant lorsque vous faites défiler vers le bas est “la plus grande crise historique du Barca”.

Lucas Hernandez et Achraf Hakimi s’affrontent en ligne pour la Croix-Rouge (Bild)

Quelques nouvelles plus agréables sur Lucas Hernandez, cependant: il s’avère que lui et le joueur du Real Madrid, l’arrière droit du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, sont proches. Hernandez a révélé que lui, Hakimi et certains amis ont joué à Fortnite ensemble pour une bonne cause:

Je joue en ligne avec des amis. Nous sommes un certain nombre de personnes, avons un réseau pour un tournoi Fortnite avec mon frère Theo, Achraf Hakimi et Alvaro Medran et YouTubers ou des pros Playstation. L’inscription coûte de l’argent et cela va à la Croix-Rouge espagnole.

Sur le plan personnel, Hernandez était heureux que ni sa propre famille ni celles de ses coéquipiers n’aient souffert de tragédies pendant la pandémie actuelle.

Quelques anecdotes bizarres sur la Bundesliga (kicker)

Kicker a dirigé une galerie de 20 statistiques hors couleurs sur la saison 2019/20. Je pensais que je partagerais avec vous quelques-uns des plus notables.

Quel était le nom personnel le plus courant en Bundesliga cette saison? Kevin, avec 8 joueurs ainsi nommés. Sérieusement, Kevin est un nom très populaire en Allemagne, depuis que «Kevin McAllister» de Macaulay Culkin a capturé nos cœurs tout en défendant sa maison, seul. Il est intéressant de noter que la prédilection pour le nom plutôt non germanique a survécu au boom initial de Kevin (pensez à Kevin Kuranyi) et est passée à la deuxième génération.

Si Lucas (5 joueurs) et Lukas (6) avaient été écrits de la même manière, ils auraient revendiqué le titre. Mais c’est un kappa de différence. Passons à autre chose:

À qui le joueur a-t-il été le plus appelé hors-jeu cette saison? Timo Werner, 35 fois.

Qui était le joueur le plus encrassé cette saison? Amine Harit, fauté 67 fois. Aie.

Qui a le plus touché le but? Kai Havertz et Serge Gnabry avec 4 fois chacun.

Voilà.

Les investisseurs chinois achètent le club suisse traditionnel Grasshoppers Zurich (finews.asia)

“Le nouveau chef des champions du record de la Suisse est l’épouse de Guo Guangchang, dont le groupe Fosun possède déjà Wolverhampton Wanderers.” Cela dit tout, vraiment. L’épouse de Guangchang, Janny Wang, a acheté 90% des actions des anciens propriétaires du club.

Il semble que le front office des Grasshoppers ait déjà été remplacé par de nouveaux venus de Wolverhampton. Alors ça va. On les appelle les “Wanderers” après tout.