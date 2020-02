Quqiue Setien s’entretient avec Martin Braithwaite, Bartomeu, les défenseurs et Eibar

Quique Setien a fait face à la presse vendredi avant le choc de la Liga de Barcelone contre Eibar au Camp Nou.

Le patron de Barcelone a été interrogé sur la nouvelle signature de Martin Braithwaite, les récentes allégations sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs de ses joueurs.

Voici les meilleurs morceaux:

Setien sur Bartomeu

Bien sûr, les joueurs prennent tout ce que le président a dit de bonne foi. Les capitaines n’en ont plus discuté; c’est une question fermée pour nous. Cela ne nous aide pas, mais c’est le football; les bonnes réponses ont déjà été données.

Setien sur Braithwaite

Je suis sûr que nous le verrons comme un démarreur dans certains jeux, mais pour l’instant c’est probablement un peu prématuré. Il nous vient sous une forme idéale, mais il y a beaucoup de concepts dans notre pièce que nous devons lui expliquer et qu’il doit comprendre. Nous sommes sûrs qu’il nous aidera beaucoup, il arrive avec enthousiasme et désir et nous espérons qu’il pourra nous aider beaucoup.

Setien sur Lenglet et Umtiti

N’importe lequel des deux défenseurs centraux peut entrer mais malheureusement nous n’avons pas d’autres options. Ce que nous ne pouvons pas avoir, c’est que les deux joueurs soient blessés ou suspendus. J’ai beaucoup confiance en Lenglet et Umtiti. Je pense que les deux peuvent très bien faire les choses, mais à tout moment, ils peuvent obtenir un carton jaune et devront attendre un match.

Setien sur Riqui Puig

Je n’aime pas parler de joueurs spécifiques car il y a beaucoup de gars qui rivalisent pour être avec nous. Ce n’est pas facile car ce sont des joueurs de très haut niveau. Riqui se porte très bien. Il y a d’autres joueurs de l’équipe B avec un grand potentiel et ils peuvent être dans l’équipe à tout moment.

Setien sur Messi Ligue des champions commentaires

J’ai vu chaque année au cours des 20 dernières années que nous avons remporté de nombreuses ligues de champions et nous avons les mêmes options que les autres équipes. C’est vrai qu’il n’y a pas de marge d’erreur et il faut améliorer les choses et bien les faire. Nous ne sommes pas satisfaits de tout mais je pense que nous grandissons petit à petit et atteignons des niveaux qui nous permettront de rivaliser avec tout le monde.