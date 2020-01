R.Forio-Frattese 0-5, les nerostellati dominent et visent la 1ère place

Au stade “Calise”, sur l’île d’Ischia le Real Forio a accueilli le Frattese pour le 19e jour du Groupe A d’Excellence Campanie.

Les verts et blancs, qui avaient bien fermé en 2019, ont perdu fortement lors de la dernière manche du championnat, laissant la place à 4-0 au domicile d’un nouveau Pomigliano retrouvé. En revanche, les nerostellati sont fermement en troisième place, mais ne veulent pas abandonner les chances d’atteindre le duo de tête; le dernier jour, les Frattais ont battu Virtus Volla 2-0.

Prêt à l’extérieur et après 9 ‘, le Frattese prend les devants sur les développements d’un corner, avec Grezio faisant une excellente banque vers Balzano, qui mène le sac pour le 0-1. Les invités ne s’arrêtent pas et à 17 ‘Grezio joue toujours le rôle de l’homme d’assistance, cette fois en nettoyant une balle à la limite pour Arario, qui conclut en gonflant le filet.

Les invités qui trouvent le trio avec Fontanarosa, bon pour se faire mal à la tête sur la croix de Costanzo, sont endémiques. Avant le reste, il y a aussi du temps pour le quatrième but des nerostellati, toujours sur un ballon inactif, Balzano faisant un doublé sur le service d’Arario.

Dans la seconde moitié, Frattese gère le large avantage et dans la reprise de la seconde moitié passe à 0-5 avec un malheureux but de l’île par le centre de Rizzo. Le club Frattamaggiore gagne deux points sur la paire de tête, passe à -5 du haut et continue de cultiver la première place de rêve. Puteolana et Afragolese font attention, car pour la lutte contre D il y en a un troisième mal à l’aise.

