R. Poggiomarino-Marcianise 1-0, une expulsion flash conditionne le match

Deuxième jour de retour et premier voyage pour le Marcianise devrait Sant’Antonio Abate de Real Poggiomarino.

Les hommes de Valerio reviennent sur un terrain qui évoque de très bons souvenirs puisqu’ils ont disputé l’an dernier le match aller de la Coupe de Campanie puis ont gagné en faisant match nul 1-1 contre Sant ‘Antonio Abate avec un but de Raffaele Pucino.

Aujourd’hui est un véritable choc de salut car les deux équipes sont toutes deux engagées dans la lutte pour ne pas battre en retraite mais les Marcianisans y arrivent super remodelés.

Valerio doit se passer de Famiano, Maietta, Costanzo et Pasquale Allegretta et Federico disqualifiés et aligner son équipe avec le 4-3-3: Palmiero entre les poteaux, défense contre 4 avec Pucino, Vertuccio, Castaldo et Di Ronza, milieu de terrain formé par Colella, Saginario et D’Isanto et trident composé par Giuseppe Allegretta qui porte aujourd’hui le brassard du capitaine, Pasquariello et De Filippo.

Seul ce dernier est le protagoniste de l’épisode qui marque le match quelques secondes après le coup de sifflet de départ:

Le numéro 10 de Marcianise est expulsé 20 secondes après le début du match pour une légère poussée sur un joueur adverse. Nous sommes toujours là pour nous demander ce qui a poussé l’arbitre à le chasser du terrain, mais tellement.

Le jeu à ce stade va très difficile pour les enfants du président Iannotta qui sont obligés de recommencer la course compte tenu de l’infériorité numérique. Le premier semestre est pauvre en émotions et Palmiero n’est pas très occupé mais Poggiomarino prend les devants à la 31e minute.

Punition infligée par le numéro 10 de Moscou au chef de Cangianiello qui bagage dans la surface de réparation. La réaction de Marcianise est stérile également en raison de l’absence et du fait qu’il joue chez 10 hommes. Le seul tir au but est réalisé par Di Ronza à distance mais il est géré sans soucis par le gardien des lieux.

La première partie du jeu se termine donc avec le résultat de 1-0 pour Poggiomarino. La récupération commence par un changement: Inside Perfect et Outside Di Ronza avec l’espoir d’avoir un jeu plus offensif. À 53 ‘, la parité numérique est rétablie lorsqu’elle est retirée du terrain de jeu du Savarese en raison d’une faute de réaction.

A 72 ‘Mister Valerio fit ses autres remplacements en insérant Coppola et Delli Paoli pour Pasquariello et Saginario. Malheureusement pour Marcianise, il n’y a pas d’actions significatives à égaliser et même Poggiomarino pourrait doubler sur la contre-attaque.

Le match se termine par la victoire des hôtes qui remontent à 23 au classement en détachant le Marcianisani de 4 points, qui au prochain tour tentera de se racheter contre le New North Naples.

Proposé par Paolo Negro