RA Sport rend hommage à Giugliano Calcio et au président Sestile. Voici comment

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Jeudi le RA Sport, avec la permission de son fils Gaetano, il a décidé de rendre hommage au défunt Président de Giugliano Calcio, Salvatore Sestile. Une pièce unique, qui ne sera clairement pas en vente, une belle initiative pour se souvenir d’un grand sportif, amoureux du football et de son Giugliano.

LE MESSAGE DE RA SPORT

Sextile et sa chemise, ensemble pour toujours! À l’occasion de l’anniversaire du Présidentissimo il y a quelques jours, un hommage qui nous vient du fond du cœur: un gros câlin Salvatore, où que vous soyez! “Je ne peux pardonner à ceux qui ne donneront pas leur cœur et leur âme à Giugliano Calcio et aux Giuglianesi”.

Ph RA Sport, chemise de fête Giugliano Sestile