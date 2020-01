Rabiot: “Kulusevski a du potentiel. Mais dimanche, il ne sera qu’un adversaire”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Autres déclarations à Sky Sport de Adrien Rabiot, Milieu de terrain de la Juventus qui affrontera Parme lors du premier retour de Serie A dimanche. Au match aller, l’équipe de Sarri a réussi à s’imposer avec les buts de Chiellini, mais le match laissait beaucoup à désirer: “En 6 mois, les choses ont changé, c’était le premier match de l’année et nous n’étions pas encore parfaitement en forme. Nous n’avions pas encore appris ce que le coach voulait et sa façon de jouer, maintenant nous sommes plus fluides. Tous les matchs sont difficiles, mais en étant mieux nous avons aligné de bons matchs et nous devons continuer comme ça. Kulusevski? Pour la Juve, c’est bien d’avoir pris un jeune garçon comme lui avec un grand potentiel, mais maintenant il sera un adversaire et nous devrons le voir différemment. Nous devrons être meilleurs que lui. “

Le marché des transferts a démarré et la semaine qui s’achève a donné plusieurs renforts au marché. Quels sont les plus importants? Nous vous le rappelons ici. Pour mémoire, nous n’avons considéré que les offres annoncées de lundi à aujourd’hui: pour cette raison, …