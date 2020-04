Rabiot passe également en détention hors d’Italie

La Juventus a permis à certains de ses joueurs étrangers retourner dans leur pays pour passer les jours confinés par le coronavirus. Le premier était Cristiano Ronaldoet ils l’ont suivi Higuain, Khedira y Pjanic. Le dernier a été Adrien Rabiot, qui y a vécu son 25e anniversaire.

04/06/2020 à 18:36

CEST

Alex Carazo

L’international français a fêté son anniversaire le 3 avril. Le même jour, il a fait une publication sur Instagram où l’on pouvait voir le footballeur jouer au football et se divertir dans ce qui ressemblait à un jardin avec un objectif. Cependant, on a pu constater que n’était pas sa résidence habituelle à Turin.

Selon El Corriere dello Sport, le milieu de terrain «Vecchia Signora» Je passerais la période d’isolement dans une maison de la région de la Côte d’Azur avec la permission du club, après avoir surmonté les jours de quarantaine et d’isolement que le personnel de la Juve a dû traverser après le bilan positif de certains footballeurs.

De même, certains membres étrangers du personnel, tels que Cristiano, Higuaín, Khedira ou Pjanic, quitté l’Italie sans passer les deux semaines de quarantaine ici. Ces permis accordés par le club ont été sévèrement critiqués par l’ancien président de l’équipe, Giovanni Cobolli Gigli. “Il est facile de critiquer mais, vu de l’extérieur, je ne comprends pas pourquoi ces joueurs ont quitté l’Italie. A leur retour, ils devraient passer les quatorze jours de quarantaine”, a déclaré l’ancien chef des “bianconero” fin mars.

Le footballeur qui a reçu le plus de critiques de Gigli était Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais a été le premier à quitter l’Italie, sa mère ayant souffert de problèmes cardiovasculaires et ayant reçu l’autorisation du club. Cependant, certaines photos de lui en train de bronzer près de la piscine ont irrité l’ancien président de la Juventus. “Il a été le premier à partir, à cause de sa mère, mais il se montre bronzant au bord de la piscine“étaient les mots de Gigli.