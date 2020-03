Racing a battu Alianza Lima sans public par la Copa Libertadores »Football press

Jeudi 12 mars 2020

L’équipe de Sebastián Beccacece qui avait Gabriel Arias et Eugenio Mena pendant 90 minutes, méritait plus et a battu par un maigre 1-0 la distribution péruvienne qui a montré peu de choses à Avellaneda. Jeu joué à huis clos en raison de la prévention causée par le coronavirus.

La course a laissé les points à domicile. L’équipe de Gabriel Arias, Eugenio Mena et Marcelo Díaz, ce dernier absent pour cause de blessure, a gagné 1-0 contre une pauvre Alianza Lima et a grimpé au sommet du groupe F de la Copa Libertadores, dans un duel qui s’est joué sans personne pour prévention de la pandémie de COVID-19.

Le domaine de l’Avellaneda était dès le premier instant. Avec un bon match associé aux groupes où la partie chilienne était très active, l’académie a rencontré l’expérimentée Leao Butrón, qui a menacé Racing au moins quatre fois de prendre de l’avance sur le tableau de bord.

Les variantes ont donné un nouvel élan à la boîte Beccacece et se sont reflétées à 56 ′. Un bon coup de Gastón Reniero sur l’aile droite, a laissé deux joueurs d’Alianza sur la route et a battu le gardien de 43 ans pour mettre le seul but du match dans le “ Cilindro ”, où il méritait plus qu’un but.

Ainsi, Racing reste au sommet avec 6 unités en collaboration avec Nacional, qui au premier tour a battu Estudiantes de Mérida. Alors que les Péruviens ont prolongé leur séquence de huit défaites consécutives sans s’imposer à Libertadores (1-0 contre Nacional (U)) en 2012.

