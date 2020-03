Racing a dépassé Aldosivi dans la guerre des buts »Presse Soccer

Dimanche 15 mars 2020

Le «tordu» était le seul partant du triomphe 4-3 de l ‘«Académie» contre le «requin» pour la Super League Cup argentine. Le gardien Gabriel Arias était sur le banc et Marcelo Díaz n’a pas été rappelé à cause d’une blessure à la cuisse.

Le Racing de Avellaneda de Sebastián Beccacece a connu une victoire serrée de 4-3 contre Aldovisi pour la première date de la Super League Cup argentine. L’académie n’avait la propriété d’Eugenio Mena que dans ce match, puisque Gabriel Arias était sur la banque de remplacement et Marcelo Díaz n’a pas été rappelé en raison d’une blessure musculaire qui l’a traîné la semaine précédente.

La première fois pour la peinture d’Avellaneda était moche. L’équipe «tordue» s’est endormie et le local n’a pas hésité à sanctionner cet avantage. Avant 15 minutes, l’hôte avait déjà gagné par deux buts avec les scores de Federico Andrada (3 ′) et Nazareno Solís (12 ′). Après cela, le visiteur s’est réveillé et a essayé de réduire, mais est allé à la panne sur le tableau.

Déjà en seconde période, dès le départ, Racing a montré une autre attitude et cela s’est reflété dans l’apparition précoce de Matías Rojas (47 ′) qui a réduit l’avantage. Cependant, le «requin» a de nouveau attaqué et élargi à nouveau les différences avec l’objectif de Federico Gino (54 ′).

Avec deux buts de différence, l’académie a réagi et est partie à la recherche du miracle. Matías Rojas (65 ′) marque à nouveau, puis Iván Pillud (83 ′) égalise la planche à quelques minutes du coup de sifflet final. Enfin, et avec controverse, Carlos Alcaraz (90 + 7 ′) a inscrit le dernier et dernier but qui a permis à l’équipe de Beccacece de prendre les trois points.

Avec cette victoire, Racing a fait ses débuts avec une victoire dans la compétition et a grimpé au sommet. Dimanche prochain (3/22), l’équipe de Marcelo Díaz reçoit Rosario Central.