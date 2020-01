Racing: Beccacece a arrêté une équipe face au match amical de l’Athletico Paranaense

La course continue avec la constitution de l’équipe qui a commencé l’année avec l’incorporation de Sebastián Beccacece en tant que tout nouvel entraîneur. L’ancien Défense et Justice a dirigé aujourd’hui une nouvelle pratique de l’Académie en pensant au prochain engagement que l’équipe aura devant l’Athletico Paranaense dans un match amical qui se jouera à San Juan à partir de 22h.

Ce sera, ni plus ni moins, les débuts du DT à la tête de l’équipe et aujourd’hui Beccacece a décidé d’arrêter une équipe dans un exercice tactique qu’il a effectué contre le jeune. L’entraîneur a décidé de n’apporter qu’une seule modification par rapport aux 11 qui se sont arrêtés dimanche avant le match amical contre Sub 23.

Ainsi, l’équipe qui émerge pour aller au tribunal serait avec Gabriel Arias; Walter Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orbán, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López et Héctor Fértoli.

L’entraîneur a décidé de mettre Fértoli, qui appartient à San Lorenzo mais est à un pas de fixer son incorporation au Racing, au lieu de Nicolás Reniero sur la gauche. Alors que le Ciclón et Newell sont d’accord sur les numéros de transfert, le joueur a été autorisé à s’entraîner avec le reste de l’équipe de l’Académie. De plus, Beccacece pariait à nouveau sur Montoya du côté droit tandis que Pillud irait à la banque.

Leonardo Sigali continue de se remettre d’une blessure au genou gauche et ce serait la décision de l’entraîneur de ne pas la risquer jusqu’au retour du tournoi. De plus, Nicolás Oroz, un dépliant revenu de son prêt à l’Université du Chili, a assisté au rapport, mais il n’aurait pas été retrouvé. Pour cette raison, il a effectué des exercices de manière différenciée en attendant qu’un nouveau club disparaisse.