Racing de Beccacece a battu San Lorenzo en tant que visiteur »Pressfootball

Samedi 22 février 2020

L’équipe Avellaneda Racing a battu San Lorenzo 1-0 en tant que visiteur. Avec la présence des joueurs chiliens Díaz, Mena et Arias tout au long de la rencontre, l’Acadé a gagné en tant que visiteur et commence déjà à assurer un quota dans les compétitions internationales.

Avec un début passionnant au New Gasometer Stadium, qui caractérise les équipes dirigées par Sebastián Beccacece, la réunion a eu beaucoup de mouvement dans les premières minutes. De la main d’Ángel Romero et d’Adolfo Gaich, le “cyclone” a commencé à faire mal.

Cependant, le «Academia» est celui qui a imposé son jeu sur le tableau de bord et est devenu le premier et le seul but du match. À 27 ′, les visiteurs ont averti par un tir sur le costume de Matías Rojas. En 30 ′, c’est le centre de Mauricio Martínez, qui après coup franc de Diaz, reliait la tête pour battre le gardien Sebastián Torrico.

Dès lors, la première partie n’avait plus de danger qu’un tir de Romero qui pourrait être à égalité, mais à la mi-temps les visiteurs gagnaient 1-0.

Dans la deuxième étape, en raison de la manipulation du ballon de course, l’intensité du match a chuté, mais pas le nombre d’arrivées. Torrico est devenu une grande figure du match en ne permettant pas au «corbeau» de souffrir davantage de cibles, après le grand match de Matías Zaracho, qui était dangereux de générer des opportunités dans l’arc rival.

Avec une telle victoire, l’Acadé est resté en quatrième position avec 35 unités, se trouvant temporairement dans la zone des phases précédentes de la Copa Libertadores. De son côté, San Lorenzo reste au dixième emplacement avec 30 unités, et est, pour l’instant, sorti des compétitions internationales par différence de buts.

Alors que les locaux doivent affronter Aldosivi en tant que locaux lors de leur prochaine réunion, Racing doit recevoir Newell’s à l’avant-dernière date de la Super League.

