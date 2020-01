Racing Strasbourg 2-1 AS Saint Etienne

Il Strasbourg a gagné 2-1 contre Saint etienne pendant le match joué ce samedi dans le Stade de la Meinau. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des réunions précédentes. Il Racing Strasbourg Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui FC Girondins Bordeos à domicile (0-1) et l’autre avant le Toulouse FC dans son fief (4-2). De la part de l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne il a été battu 0-4 lors du dernier match contre lequel il a joué Paris S. Germain. Avec cette défaite, l’équipe stéphanoise se place en quatorzième position après la fin du duel, tandis que le Racing Strasbourg Il est onzième.

21/12/2019

Agir à 22h56

CET

SPORT.es

La première partie du match a commencé positivement pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de Ludovic Ajorque à 22 minutes, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 1-0.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe de Strasbourg, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Adrien Thomasson à la 62e minute. Il a coupé les distances AS Saint Etienne grâce à un objectif de Ryad Boudebouz à 73 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Racing Strasbourg sauté du banc Nuno Da Costa, Lionel carole e Ibrahima Sissoko remplacer Mothiba Lebo, Dimitri Lienard et Adrien Thomasson, tandis que les changements du groupe de visiteurs Charles Abi, Robert Beric et Loic Perrin, qui a sauté sur le terrain pour Sergi Palencia, Ryad Boudebouz et Zaydou Youssouf.

L’arbitre du match a montré cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Adrien Thomasson, Nuno Da Costa et Lionel carole de l’équipe locale et Arnaud Nordin et Miguel Trauco de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ces trois points, le Strasbourg Il occupait la onzième place avec 27 points, tandis que l’équipe dirigée par Claude Puel Il était en quatorzième place avec 25 points à la fin du match.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: AS Saint Etienne tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le FC Nantes dans son stade tandis que le Racing Strasbourg jouera loin de chez soi FC Metz.

Fiche techniqueRacing Strasbourg:Matz Sels, Kenny Lala, Lamine Kone, Stefan Mitrovic, Anthony Caci, Youssouf Fofana, Alexander Djiku, Adrien Thomasson (Ibrahima Sissoko, min.90), Dimitri Lienard (Lionel Carole, min.66), Ludovic Ajorque et Lebo Mothiba (Nuno Da Costa, min.46)AS Saint Etienne:Stéphane Ruffier, Sergi Palencia (Charles Abi, min.57), Mathieu Debuchy, Wesley Fofana, Miguel Trauco, Mahdi Camara, Yann M’Vila, Zaydou Youssouf (Loic Perrin, min.87), Bilal Benkhedim, Ryad Boudebouz (Robert Beric , min.76) et Arnaud NordinStade:Stade de la MeinauButs:Ludovic Ajorque (1-0, min. 22), Adrien Thomasson (2-0, min. 62) et Ryad Boudebouz (2-1, min. 73)