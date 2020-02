Racing Strasbourg OSC Lille

Samedi prochain à 20h00 se jouera le match de la vingt-deuxième journée de Ligue 1, dans laquelle nous verrons face à la Strasbourg et à Lille dans le Stade de La Meinau.

31/01/2020

À 20:06

CET

Il Racing Strasbourg il fait face avec optimisme à la réunion de la vingt-deuxième journée pour canaliser une course positive après avoir remporté son domaine par un score de 1-3 à AS Monaco dans le Stade Louis Ii, avec tant de Adrien Thomasson, Stefan Mitrovic et Ludovic Ajorque. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans neuf des 21 matchs disputés à ce jour, avec 26 points pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le OSC Lille n’a pas pu gagner à Paris S. Germain lors de sa dernière rencontre (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Racing Strasbourg Il a un bilan de six victoires, deux défaites et deux nuls en 10 matchs disputés dans son domaine, ce qui indique qu’il doit s’efforcer durant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. En tant que visiteur, le OSC Lille Il a un équilibre entre une victoire, sept défaites et deux nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. Racing Strasbourg Pour essayer de casser les statistiques.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Racing Strasbourg et les résultats sont cinq victoires, quatre défaites et sept nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe à domicile accumule une série de quatre rencontres invaincues à domicile contre le Lille. Le dernier match sur lequel ils ont joué Strasbourg et le Lille Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-0 favorable à Lille.

Actuellement, le OSC Lille Il est placé en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. À ce moment, le Racing Strasbourg Il compte 30 points et est en huitième position. De son côté, le OSC Lille Il a 31 points et occupe la septième position du classement.