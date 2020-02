Racing vs Indépendant: Marcelo Díaz mange une banane, donne un coup franc et devient viral | Super League argentine | VIDEO Argentine

Mis à jour le 02/10/2020 à 08:46

Racing a pris le «classique» d’Avellaneda en battant Independiente 1 à 0 dans le «Cylinder». Marcelo Diaz a été le grand sauveur avec 86 minutes de jeu; Cependant, il n’était pas un protagoniste des réseaux sociaux pour son objectif, mais pour avoir mangé une banane tout en tirant un coup franc. C’est déjà viral.

Pendant la rencontre, le flyer décide de renouveler ses énergies et demande les substituts du fruit. Pendant le match, il se nourrissait et quand il devait donner un coup franc, il le faisait pendant qu’il l’appréciait.

Au stade Presidente Perón, L’Académie Il avait réalisé sa meilleure performance depuis l’arrivée de l’entraîneur Sebastián Beccacece. Lorsque tout indiquait que le but de l’hôte était sur le point de tomber, le match était dénaturé avec deux expulsions en quelques minutes.

Courses Il est parti avec dix à 39 minutes, lorsque le gardien chilien a vu le rouge Gabriel Arias (main hors de la zone), et avec neuf à 13 secondes de la seconde moitié, lorsque le défenseur central est allé aux douches Leonardo Sigali (pousser un adversaire).

Avec tout un temps devant lui et une telle supériorité numérique, Independiente devait en profiter le plus tôt possible. Mais sa propre incapacité, la force des joueurs locaux et une belle performance du gardien remplaçant Javier Garcia, a empêché l’ensemble de Lucas Pusineri Faites une différence sur le tableau de bord.

Et l’épopée de Courses Il a été achevé à 86 ans, non sans controverse. Diaz défini avec classe dans la zone après l’aide de Darío Cvitanich. Le but a dû être annulé, car le ballon a touché la main de l’ancien joueur de Pachuca et de Miami F.C.

