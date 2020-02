“Racisme? Maquillé, nous rejetons les accusations”

NAPLES. la Président de Sarnese Maria Adiletta est prêt à déposer une plainte auprès du Comité régional de Campanie pour délits racistes contre le joueur Dampha Musa. La classe 01 selon ce qui a été rapporté par la société de Salerne aurait fait l’objet d’insultes lors de la contestation contre le Promotion Sant’Agnello valable pour championnat régional junior des moins de 19 ans.

LA RÉPLIQUE

Des insultes racistes sont venues de certains membres de Sant’Agnello Promotion, qui dans la journée ont répondu sèchement aux accusations de Sarno: “Le monde est un peu comme on le pense. Le problème est quand, comme dans ce cas, nous allons plus loin et inventons des faits qui ont à voir avec une infraction très grave comme le racisme. – souligne le club de la péninsule de Sorrente – Répondre au FC Sarnese serait presque superflu, mais nous tenons à souligner notre totale étrangeté face aux accusations. Nous sommes une société ouverte, qui promeut le football sous toutes ses formes, ses expressions, le considérant comme le plus beau jeu du monde pour lequel nous sacrifions notre temps libre, parcourons des kilomètres et rencontrons de nombreux amis sur les terrains de toute la Campanie. – conclut le club de Santanellese – Malgré tout, nous envoyons un gros câlin à Musa et l’invitons à venir nous voir à Sant’Agnello pour un salut et des éclaircissements entre amis. Les accusations de racisme nous obligent, malheureusement car pas dans notre style, à engager une action en justice dans les endroits appropriés afin de vérifier les hypothèses de criminalité qui peuvent être configurées dans la conduite diffamatoire mise en place contre la promotion Sant’Agnello. Nous continuerons à jouer au football, avec la passion habituelle, sans distinctions, sans frontières ».