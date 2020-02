RADIO TMW – Ag. Caprari: “Il avait besoin de changer d’air et il voulait à tout prix Parme”

Interviewé hier soir par TMW Radio lors de l’émission “Stadio Aperto”, l’agent Davide Lippi il a également évoqué le transfert de son Gianluca Caprari assisté de Sampdoria à Parme en janvier: “Nous devons féliciter les managers de Parme, qui ont construit une équipe techniquement valide et également un excellent environnement avec l’entraîneur. Parme, ainsi que le vrai surprise Vérone. En parlant de Caprari, il avait besoin de changer son environnement et il voulait aller à Parme à tout prix. Il s’entraîne bien, s’est déjà rendu disponible et a été immédiatement remis en cause. Je suis convaincu qu’il trouvera lentement son Gianluca est un garçon avec des qualités importantes, il a eu de mauvais moments, mais il a beaucoup à donner. “

