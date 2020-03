RADIO TMW – Ag. Rugani: “Ceux qui pensent encore au Scudetto sont complètement hors de portée”

tmwradio

Davide Torchia, agent de Daniele Rugani, est intervenu lors de l’Open Stadium sur TMW Radio. Voici un extrait de l’interview: “Qu’est-ce que le cas de Rugani nous apprend? Probablement, les gens du commun ne tamponneront pas avec une fièvre de 37. Il est impossible de faire des prédictions et c’est pourquoi il est important de rester à la maison. Je suis favorable au fait qu’il y aider les militaires. Ils doivent vérifier les gens autour. 700 personnes ont été signalées hier à Brescia. Nous respectons toutes les personnes qui travaillent en ce moment et qui donnent leur vie et toutes les personnes âgées qui meurent sans droits. même pas à un enterrement. Il y a encore trop de monde autour, évitez aussi de faire du jogging. “

Comment va évoluer le monde du football?

“Il me semble que c’est le moindre des problèmes en ce moment. C’est une partie importante de notre vie, même d’un point de vue économique pour l’Etat. Les joueurs sauront se comporter. Je pense que vous pouvez jouer jusqu’en août ou septembre, puis un arrêt dans quelques semaines et ça recommencera avec le championnat 2020/21. C’est une solution simple. S’il y a quelqu’un qui pense encore au Scudetto, il est complètement hors cible. “

