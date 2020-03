RADIO TMW – Déconcerté par les mots d’Agnelli: “Les choses ne vont pas bien de droit”

Mario Sconcerti a commenté les sujets de la journée sur TMW Radio lors de l’épisode “Maracanà” d’hier. C’est sa pensée sur les mots d’Agnelli sur le parcours en Ligue des champions d’Atalanta: “S’il n’y a pas de réponses, il vaut mieux se taire, a déclaré un philosophe. Agnelli a perdu une opportunité, car qu’est-ce que l’histoire? La Juve a une histoire très particulière, née en 1999 mais gagnée en 1927. La Juve est née très pauvre. Milan a 40 ans sans remporter un championnat. Le football est basé sur des investissements, mais ce sont des choses risquées, qui déterminent la qualité et l’habileté de un investisseur. Il faut bien investir, donc le risque d’investissement doit aussi être dans le football. Et puis parlons d’un sport, où les résultats mènent. Si vous deviez faire une Ligue des Champions bloquée, je pense que ce serait un grand risque pour les gens et l’événement lui-même. Nous ne devons jamais oublier que ceux qui financent l’événement sont la télévision, c’est-à-dire nous tous, pas seulement certains fans. Celui qui est né riche et doit mourir riche n’est pas bien. Les choses ne vont pas bien de droit “.