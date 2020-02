RADIO TMW – Di Chiara: “L’Atalanta de Gasperini me rappelle la Parme de Scala”

SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par Federico De Luca

Invité de Maracana, dans l’après-midi de TMW Radio, l’ancien footballeur Alberto Di Chiara il a parlé d’Atalanta, attendu demain du match contre la Fiorentina: “Il y aura aussi beaucoup de choses à jouer sur le plan psychologique. L’Atalanta est une machine qui en utilise mille, mais qui doit fonctionner parfaitement. S’il manque du matériel, quelque chose se coince et des allumettes comme les dernières sortent. Gasperini a construit ce bijou dans un environnement où tout rentre, comme Parme à l’époque de Scala. Il est alors difficile de recréer cette chose ailleurs. Elle doit pouvoir se réinventer, mais d’une manière différente. “

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

07.02 06:25 – tmwradioDi Chiara: “Atalanta de Gasperini me rappelle Parme de Scala”

07.02 06:15 – sondage À quoi ressemblera l’avenir de Leo Messi?

07.02 06:05 – tmwradioLucchesi: “Romains et romanistes loin de Rome: pourquoi?”

07.02 03:30 – Sky ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 23 au 30 jour

07.02 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 6 février

07.02 00:50 – Gênes, Eriksson contre son passé: “Nous voulons gagner contre Cagliari”

07.02 00:45 – tmwParma, Gervinho vers la réintégration. Non à toutes les offres

07.02 00:30 – Pescara, pas seulement l’Inter sur Gabriele Zappa. Il y a aussi la Juventus

07.02 00:25 – Milan, Musacchio: “Nous avons de grands joueurs, ainsi que l’Inter”

07.02 00:15 – Inter, ag. Satriano: “L’Inter fait un bon pas. Le Premier ministre arrivera plus tard”

06.02 23:59 – Corvino: “Fiorentina? Vous arrivez à la fin du cycle sans le savoir”

06.02 23:45 – Naples, Demme: “Être ici est un rêve. San Paolo est spectaculaire”

06.02 23:30 – Naples, Insigne: “Nous sommes un peu comme la bête noire de Liverpool”

06.02 23:15 – Paloschi: “De la lutte pour sauver l’Europe, le même objectif: gagner”

06.02 23:10 – Naples, Politano: “Pronostics sur l’Inter Milan contre Gattuso. Gagner à San Siro”

06.02 23:00 – Sassuolo, en janvier offres de Rome et Atalanta pour Boga: le mur émilien

06.02 22:45 – Cagliari, Pellegrini: “Je ne pense pas à l’avenir. Je rêve de l’équipe nationale”

06.02 22:30 – DS Parma exclusif: “Gervinho? Un cas compliqué. J’espère qu’il sera résolu”

06.02 22:15 – Scudetto Challenge à Sanremo: CR7 donne un maillot de la Juventus à Amadeus

06.02 22:00 – Victoire contre l’Atletico, Bonucci: “J’ai dit à Dybala:” tirer aussi fort que possible “”

06.02 21:45 – Inter, Bastoni: “Je porte 95 pour une promesse faite à mon frère”

06.02 21:30 – Rome, Under comme Tottenham: les Spurs ne proposent qu’avec la Ligue des Champions

06.02 21:23 – Amadeus avec double maillot Inter-Juve. Lapo: “Normal Inter derrière”

06.02 21:15 – Parme et Gênes en pole sur Gravillon. La centrale d’Ascoli prête pour l’A

06.02 21:10 – Hellas Verona officiel, Traorè vendu aux Emirats

06.02 21:00 – Italie, Mancini: “Ambiance fantastique à l’Euro 2020. Nous voulons nous racheter”

06.02 20:53 – Gênes, Ghiglione: “J’espère suivre les traces de Criscito, Sturaro et Perin”

06.02 20:45 – Sassuolo, Boga: “J’espère atteindre dix buts. Le meilleur avec la Juventus”

06.02 20:44 – CR7 à Sanremo, ce soir sera au premier rang. Georgina: “J’adore l’Italie!”

06.02 20:41 – tmwCagliari, Mattiello: “Maintenant j’espère pouvoir apporter ma contribution”

1er étage

Transformé du milieu de terrain à l’arrière, Michal Karbownik connaît le tournant de sa carrière: en quelques mois, il s’est imposé comme l’un des meilleurs côtés de l’ensemble d’Ekstraklasa (à 18 ans), il a fait ses débuts avec le Polonais de moins de 19 ans, il a remporté le prix de la révélation …