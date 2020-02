RADIO TMW – Di Gennaro: “La Lazio le croit, c’est au niveau de la Juve et de l’Inter”

© photo par Federico De Luca

L’ancien footballeur et commentateur Antonio Di Gennaro il a dit à TMW Radio, pendant Maracana, sur les sujets du moment.

Que pensez-vous de l’explosion de Commisso après la Juve-Fiorentina?

“Celui d’Igor sur Ronaldo n’a pas été donné, c’était le vrai penalty. Mais maintenant si vous donnez le deuxième, le défenseur ne peut plus défendre. Il n’y a pas eu de sanction. A Inter-Cagliari, une sanction similaire n’a pas été infligée. Pasqua est allé le revoir au Var et l’a confirmé. Cette pénalité a décidé du jeu. Je proposerais un beau match entre Commisso et Nedved. Il y a un épisode et l’interprétation d’un arbitre. Pour moi une pénalité comme celle-ci n’est pas connue Le ventre de Commisso est venu de celui qui a également vu son équipe perdre pour cet épisode. La Fiorentina était toujours dans le match. “

Qui sort de cette journée avec plus de certitude?

“La Lazio croit que quelque chose de grand peut être fait. Gagner des matchs avec Spal semble facile. Mais comme elle a gagné, on peut dire qu’elle est mature et qu’elle peut se battre jusqu’au bout. Je pense qu’à Formello, il y a un un air particulier. C’est une équipe consciente d’être forte, d’être au niveau de la Juve et de l’Inter. Ces dernières années, il lui manquait quelque chose, cette année est au meilleur moment “.

Cet Inter gagne avec l’ancien:

“C’est une équipe au Conte. Ce sont les mois clés et il les a préparés. Les nouveaux doivent s’intégrer, comme Eriksen, qui n’est pas encore dans la boîte. Mais tout le monde sera amené dans des conditions optimales. Elle est sortie à distance cette fois.” Lukaku joue mal pendant un certain temps, alors c’est crucial. Si tout le monde atteint le sommet de la condition, l’Inter peut gagner le championnat, ainsi que la Juve et la Lazio. Enfin un championnat équilibré. “