RADIO TMW – Di Marzio: “Gattuso a fait des choses exceptionnelles, il faut le confirmer”

Pour commenter Napoli et pas seulement à Maracana, dans l’après-midi de TMW Radio, Monsieur a parlé Gianni Di Marzio.

Ronaldo aura 35 ans demain. Quel message lui enverriez-vous?

“Gagner la Ligue des Champions avec la Juventus. Si vous ne la gagnez pas avec lui, qui a un cursus exemplaire et est un champion et un athlète parfait, c’est difficile.”

Qui est en avance dans la course à la Ligue des champions?

“À ce jour, Liverpool est un pas en avant clair en termes de forme et d’estime de soi, quels que soient les derniers résultats. Je suis ravi de les voir jouer avec cette intensité. Ensuite, il y a Barcelone, le Real, la ville, avec la Juventus.”

Que pensez-vous des chœurs de Marassi contre les Napolitains?

“Grand raffinement. Il a été une fois de plus confirmé comme digne du technicien qui a remporté le Premier ministre avec mérite.”

Pioli et Gattuso, qui pourrait être confirmé?

“Gattuso est entré à un moment où l’équipe était vraiment divisée. Le recompacter, lui redonner un sens, lui donner de la motivation et de l’enthousiasme, jouer aussi différemment, n’est pas pour tout le monde. Il a fait des choses exceptionnelles. Il m’a semblé le meilleur Naples depuis un an et demi. Cependant, il est difficile de récupérer Atalanta et Rome. Je le confirme pour le moment “.