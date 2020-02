RADIO TMW – Fedele: “Naples, Mertens ne renouvellera pas”

Enrico Fedele, ancien procureur et directeur sportif, s’adresse aux microphones de “Stadio Aperto” sur TMW Radio pour parler de Sarri et des rénovations de la maison de Naples.

Quelle idée avez-vous de la situation de Sarri?

“Sarri avait été appelé pour donner à la Juventus une impression européenne, en réalité il a fait tout le contraire de sa façon habituelle de faire. Ces 15 jours sont très importants et Sarri risque beaucoup car tout se joue. La Juventus est une équipe mal préparée, pensez simplement que deux joueurs qui font la différence comme Higuain et Dybala étaient avec des valises à la main. Même la défense a changé la philosophie par rapport aux années précédentes où ils avaient toujours été parfaits, maintenant ils prennent toujours un but par match. “

Le banc de la Juventus est susceptible de sauter dans la course?

«À mon avis, oui, si certains matchs tournent mal, ils pourraient même se rappeler Allegri qui est toujours sous contrat. La Juventus n’a pas pris Sarri juste pour remporter le championnat, il est passé du résultatiste Allegri au beau jeu de Sarri, mais au final les résultats comptent plus que tout. “

Mertens renouvellera-t-il son contrat avec Napoli?

«Absolument pas. Il ne le fera pas pour une raison simple: Napoli fait une campagne de réduction des effectifs et Mertens devient hors budget. Certaines offres importantes ont également été faites pour un joueur de plus de 30 ans mais je ne pense pas qu’elle sera renouvelée. En Italie, il pourrait aller à Rome ou à l’Inter, mais je pense que s’il quitte Naples, il ira à l’étranger. “

Callejon et Koulibaly à la place, quelle situation vivent-ils?

«Même l’Espagnol ne renouvellera pas comme Mertens, j’en suis sûr. Sur le défenseur, je pense qu’il est déjà en route pour Paris. Je pense que Napoli sera en mesure de collecter un peu moins de 100 millions sur le transfert du défenseur, en fait Rrahmani a été emmené pour le remplacer et il raisonne pour Kumbulla. Toutes ces opérations indiquent, comme je l’ai dit précédemment, une réduction des effectifs ».

La situation de cette année a-t-elle joué un rôle important dans cette politique de réduction des effectifs?

«Oui, bien sûr, Allan s’en ira également. Ce qui s’est passé cette année est quelque chose d’unique, la mutinerie est la principale cause de cette nouvelle politique De Laurentis. “

Comment jugez-vous ce 1-1 contre Barcelone?

“Ce sera une entreprise titanesque de passer le cap. Ce n’est pas la Barcelone du passé, mais à la maison, c’est une autre voiture et Naples n’est plus ce qu’elle était. Je pense que la Coupe d’Italie peut être une bonne piste à suivre pour peut-être éviter les préliminaires de la Ligue Europa. “

Gattuso restera-t-il la saison prochaine?

«Je ne pense pas qu’il restera, il a un contrat spécial mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’harmonie avec la propriété. Ce n’est pas un dirigeant d’entreprise. “