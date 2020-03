RADIO TMW – Franchi: “C’est étrange que l’UEFA n’ait pris aucune décision. Je suis perplexe”

tmwradio

Le fils de l’ancien inoubliable FIGC et président de l’UEFA Artemio Franchi et conseiller de LND, Francesco Franchi, s’est entretenu avec TMW Radio: “Malheureusement, la situation est dramatique. La situation devrait également être clarifiée au siège de l’UEFA. Il y a aujourd’hui deux joueurs en positif A. Le virus ne regarde personne et il faut y remédier. Je suis perplexe que l’UEFA n’ait pris aucune décision et ait seulement décidé de reporter le match de la Juventus Champions League aujourd’hui. Le président Ceferin a appelé tous les présidents des fédérations faire le point sur la situation. J’espère que c’est le bon moment pour prendre des décisions, bien que douloureuses. la santé d’abord. Nous ne pouvons pas penser que pour des raisons économiques, nous devons mettre de côté la santé des joueurs et au-delà. Nous continuons à jouer pour respecter les contrats TV, mais nous mettons tout le monde en danger. Il aurait mieux valu que le football soit un exemple pour la société “.

Cliquez sur le podcast pour l’interview complète.