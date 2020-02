RADIO TMW – La Russa: “Vidal plus prêt qu’Eriksen mais à long terme le Danois sera meilleur”

Dans son discours à TMW Radio, Ignazio La Russa, il a également parlé d’Eriksen et du fait qu’il n’a pas encore inscrit 100% dans les plans de Conte pour l’Inter: “Nous verrons comment il jouera en Ligue Europa. Conte est un entraîneur qui a toujours mis les joueurs sur le terrain après les avoir.” Eriksen a une autre philosophie de jeu, il veut lui faire comprendre sa première et ensuite toujours le déployer. C’est pourquoi il voulait Vidal. Mieux que le Danois chilien? Vidal était plus prêt, mais à long terme Eriksen peut être meilleur. “

