RADIO TMW – Ledesma: “Lecce au sommet avec Liverani, se battra jusqu’au bout”

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

© photo par Federico Gaetano

Cristian Ledesma, ancien capitaine de la Lazio, sur les microphones “Stadio Aperto” de TMW Radio, il a parlé de la saison de Biancocelesti, en se concentrant également sur Lecce: “J’ai eu Liverani comme entraîneur à Ternana. C’est un entraîneur qui exige beaucoup et n’a jamais changé d’attitude. dans n’importe quelle situation de pointage. Il donne à Lecce du mieux qu’il peut et ils devront se battre jusqu’au bout. “

Cliquez sur le podcast ci-dessous pour écouter l’interview complète de Cristian Ledesma avec TMW Radio!

Cristian Ledesma interviewé par Francesco Benvenuti et Niccolò Ceccarini

