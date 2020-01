RADIO TMW – Pagliuca amarcord: “USA ’94, j’aurais préféré perdre 0-4”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

USA 1994, une mémoire immense et indélébile dans l’esprit de Gianluca Pagliuca, qui en a parlé hier soir pendant “Stadio Aperto”, sur TMW Radio: “En moi, ce sera toujours une expérience fantastique, mais pour un penalty, je n’ai pas gagné de Coupe du Monde. Quand j’y pense, je dis” porca miseria! ” , il aurait peut-être été préférable de perdre 4-0. Les pénalités ont toujours été mon cheval de bataille, c’était mon rêve enfantin de gagner une Coupe du monde aux tirs au but et de perdre deux finales malgré deux arrêts “.

Il manque peu pour le 30e anniversaire du merveilleux Scudetto avec Samp. Sommes-nous loin d’une répétition de cet exploit?

“C’est très difficile, il y a l’Inter, la Juve, Napoli même, les deux équipes de Rome, je crois que dans les prochaines décennies ces équipes vont diviser les Scudetti. Je me souviens de ce succès comme si c’était aujourd’hui, c’est un exploit à la égal à celui de Vérone ou de Cagliari “.

Le plus beau jeu dont tu te souviens?

“Inter-Sampdoria, nous avons gagné deux à zéro à Milan et j’ai effectué 30 arrêts, sauvant le penalty décisif à Matthaus. Avec ce succès, nous étions vraiment à un pas du Scudetto, c’était le 5 mai 1991”.