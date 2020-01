RADIO TMW – Sconcerti: “Conte, ce n’est pas toujours la faute de l’équipe”

Le manager Mario Sconcerti il a parlé à Maracana, sur les fréquences de TMW Radio, de la journée de Serie A qui vient de se terminer.

Sur le championnat

“Les certitudes sont la Juve et l’Inter, ce sont deux équipes qui terminent leur construction. La plus accomplie est la Lazio, qui est toujours la même. Ramsey et Rabiot commencent à rejoindre le projet Juve. Il y a beaucoup de points marqués par la Juve et Inter et ils ont des projections importantes. Bien sûr, certaines limites le montrent “.

Inter

“Je n’aime pas toujours ressentir une controverse après chaque défaite. Ce n’est pas une bonne gestion de l’équipe pour moi, même s’il sait ce qu’il fait. Vous ne pouvez pas toujours blâmer l’équipe. Gagliardini et Vecino trouvent leur place dans de nombreuses équipes A, Borja Valero est une autre affaire. Inter jouer avec les ailes, qui sont Candreva et Politano. Les joueurs sont là, s’ils ne sont pas de qualité suffisante, alors le problème est que. Y a-t-il moins de joueurs de qualité? La faute est le vôtre donc, numériquement donc il y en a. Équipe fatiguée? J’exclus que ce soit totalement, fait une bonne première mi-temps. Atalanta a mieux joué en deuxième mi-temps. Si de Lukaku et Lautaro à Atalanta, je pense qu’il gagne le championnat. il se plaint de ce qu’il n’a pas mais n’explique pas ce qu’il a “.

Sur le Latium

“Le joueur jamais remplacé n’est pas Immobile, ni Milinkovic ou Luis Alberto, mais Lulic. Que si vous devez le donner en Serie A, il est peu probable que vous le placiez, à la fois par âge et par rôle. Si vous amenez Eriksen en Latium, sauter tout équilibre. ”

Sur Eriksen

“Il doit être un milieu de terrain offensif. Il a joué des demi-matchs avec le milieu de terrain gauche, en tant que réalisateur un tiers (et pas bien), dans son rôle de milieu de terrain offensif, il a joué un autre tiers. En Inter, son rôle doit être celui derrière les attaquants.”

À propos de Rome

“La blessure de Zaniolo? Je suis vraiment désolé, mais la Roma a des difficultés et les aura quand même. Ce sera une course sur Atalanta pour la place en Ligue des Champions. Nous verrons si la Lazio ralentira jamais.” cette statique de Dzeko inquiète, du fait des années mais aussi du fait que le jeu lui importe peu. La véritable arme des Roms est d’en attaquer beaucoup. Pellegrini peut couvrir l’absence de Zaniolo “.