Rafa Benitez: “Je n’ai jamais dit à Cristiano comment tirer des coups francs”

Rafa Benitez, le tacticien espagnol le plus connu pour avoir conduit Liverpool à un triomphe historique de la Ligue des champions à Istanbul, travaille actuellement en Chine comme entraîneur de Dalian Professional. Benitez a récemment pris le temps de discuter avec la publication espagnole MARCA et a démystifié certains des mythes entourant son mandat de 6 mois au Real Madrid pendant la saison 2015/2016.

L’une de ces rumeurs était l’idée que Rafa avait essayé d’enseigner à Cristiano Ronaldo comment prendre de meilleurs coups francs. “C’est un mensonge. À aucun moment je n’ai fait ça. La seule fois où nous avons discuté des coups francs, c’était en Australie. Je lui ai dit que nous avions analysé comment il les avait pris à Manchester United. À aucun moment je ne lui ai dit comment les prendre », a affirmé Benitez.

Sans être sollicité, Benitez a également précisé la rumeur selon laquelle il aurait demandé à Luka Modric d’arrêter de passer le ballon avec l’extérieur de son pied. «Je n’ai pas non plus dit à Luka Modric d’arrêter de passer avec l’extérieur de son pied. Tout ce que je lui ai dit, c’est que lorsqu’il y a une simple passe avec l’intérieur du pied, il devait utiliser l’intérieur de son pied car c’est plus facile pour son coéquipier. J’ai également utilisé l’extérieur de ma chaussure lorsque je jouais, mais pour des passes de 10 à 15 mètres. Il est facile de répandre des mensonges », a-t-il expliqué.

Bien qu’il n’ait dirigé le club que pendant 6 mois, Benitez a toujours des empreintes digitales sur l’équipe actuelle. Casemiro et Lucas Vazquez ont tous deux été ramenés par Benitez à l’été 2015 et sont tous deux des pièces cruciales pour l’équipe de Zidane. Malgré la sortie brutale et douloureuse, Rafa Benitez se considère toujours comme un Madridista.