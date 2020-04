Rafa Benitez, les 12 signatures les plus chères de Liverpool – et comment elles se sont

Lectures rapides

Rafa Benitez a construit l’une des plus grandes équipes de Liverpool de l’ère de la Premier League et a mené son équipe à deux finales de Coupe d’Europe en trois ans.

Le manager a recruté 44 joueurs de l’équipe première pour Liverpool mais a dû travailler sur un budget serré pendant une grande partie de ses six années sur le Merseyside.

Cependant, il était toujours autorisé à conclure quelques contrats à gros prix et voici comment ses 12 signatures les plus chères se sont déroulées à Anfield.

Fernando Torres (20,2 millions de livres sterling)

Liverpool a battu son record de transfert de club pour signer Torres de l’Atletico Madrid en 2007 et l’attaquant valait chaque centime.

Il est devenu l’un des meilleurs buteurs du football mondial et a réalisé un retour fantastique de 81 buts en seulement 142 apparitions pour Liverpool.

Mais une série de blessures aux ischio-jambiers et aux genoux ont entraîné une perte de forme et l’Espagnol a rejoint Chelsea en janvier 2011.

Robbie Keane (19 millions de livres sterling)

Keane a été recruté par Tottenham en 2008 pour alléger le fardeau de Torres, mais le fan de Liverpool depuis toujours n’a réussi que sept buts en 28 apparitions pour le club.

Benitez a rapidement perdu patience dans l’attaquant, et il a été revendu aux Spurs en février 2009 avec une perte importante.

Javier Mascherano (18,6 millions £)

Mascherano a initialement rejoint Liverpool sur un accord de prêt en janvier 2007, malgré seulement cinq apparitions en Premier League pour West Ham.

“Rafa Benitez me voulait et croyait en moi au plus bas de ma carrière et il me demandait de jouer pour l’un des plus grands clubs du monde – Liverpool”, a déclaré Mascherano au magazine Panenka en 2015.

“Il m’a fait sortir d’un trou sombre, ce qui m’a fait sentir à l’époque comme si j’étais à 20 mètres sous terre, et il m’a mis dans un état d’esprit positif.”

L’Argentin a formé un trio sensationnel au milieu de terrain aux côtés de Steven Gerrard et Alonso à Anfield et a signé un accord permanent 12 mois plus tard.

Quelques mois après le départ de Benitez en 2010, Mascherano décide de rejoindre Barcelone et remporte le lot en Espagne.

Glen Johnson (17,5 millions de livres sterling)

Benitez a combattu la concurrence de Chelsea et de Manchester City pour décrocher la signature de Johnson en 2009, mais le couple n’a passé qu’une saison ensemble.

L’arrière droit s’est finalement établi dans l’équipe dirigée par Brendan Rodgers et a fait un total de 200 apparitions au cours de ses six années au club.

Glen Johnson avec une beauté absolue pour Liverpool 🚀pic.twitter.com / Nh64mcZIEy – Objectif (@goal) 27 mars 2020

Alberto Aquilani (17,1 millions £)

Aquilani est arrivé à Anfield au début de 2009 à la suite du transfert de Xabi Alonso au Real Madrid, mais il n’a jamais pu remplir les bottes de l’Espagnol.

Le milieu de terrain a été entravé par des blessures et n’a fait que 28 apparitions pour le club, quittant finalement en 2012 après des périodes de prêt avec la Juventus et l’AC Milan.

Ryan Babel (11,5 millions £)

Babel était considéré comme l’une des perspectives les plus brillantes d’Europe lorsqu’il a rejoint Liverpool depuis l’Ajax en 2007.

L’attaquant n’a pas réalisé ce potentiel à Anfield et a rejoint Hoffenheim en 2011 après avoir marqué seulement 22 buts en 146 apparitions pour les Reds.

Xabi Alonso (10,7 millions de livres sterling)

Alonso a été l’une des premières recrues de Benitez en tant que manager de Liverpool et il a également été l’un de ses meilleurs.

Le milieu de terrain est arrivé de la Real Sociedad en 2004 et a joué un rôle déterminant lorsque Liverpool a remporté la Ligue des champions et la FA Cup au cours de ses deux premières années au club.

Cependant, Alonso s’est senti indésirable et est parti pour le Real Madrid en 2009 après que Benitez ait tenté de recruter son compatriote Gareth Barry.

“La poursuite de Gareth Barry a mis du temps à accepter et, en toute honnêteté, cela a changé le cours de mon avenir”, a déclaré Alonso à The People en 2010.

“Quitter Liverpool a été l’une des décisions les plus difficiles de ma vie, mais après ce qui s’est passé avec Barry, je savais dans mon cœur que je devais dire à Rafa que je voulais aller à Madrid quand ils sont venus frapper à la porte.”

Dirk Kuyt (9 millions de livres sterling)

Kuyt a rejoint Liverpool depuis Feyenoord en 2006 et son rythme de travail et son enthousiasme en ont fait un favori instantané des fans à Anfield.

Le Néerlandais a marqué 71 buts au cours de ses six années au club, et il avait également l’habitude de trouver le fond du filet dans les grands matches.

Peu de gens peuvent prétendre avoir réussi un triplé contre Manchester United. Mais il y avait Dirk @Kuyt, # ce jour en 2011… ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/TzdKhIi54X – Liverpool FC (à 🏠) (@LFC) 6 mars 2017

Albert Riera (8 millions de livres sterling)

Riera a connu une première campagne prometteuse à Liverpool et a disputé 28 matches de Premier League alors que les Reds terminaient deuxième en 2008-09.

L’ailier est ensuite tombé en disgrâce lors de sa deuxième saison après avoir critiqué publiquement Benitez et a ensuite été vendu à l’Olympiacos en 2010.

Peter Crouch (7 millions de livres sterling)

Crouch a commencé lentement sa carrière à Liverpool après avoir signé à Southampton en 2005 et n’a pas réussi à marquer lors de ses 19 premiers matchs avec le club.

L’attaquant a ensuite marqué 41 autres buts pour le club avant de rejoindre Portsmouth en 2008, et les fans de Liverpool se souviennent de lui avec affection.

“La meilleure période de ma carrière a été à Liverpool sous Rafa Benitez”, nous a confié Crouch en 2018.

“Je marquais régulièrement des buts dans une équipe qui était difficile en Ligue des champions et nous avions de réelles chances d’être couronnés champions d’Europe lors de la finale 2007 contre l’AC Milan.”

Andrea Dossena (7 millions de livres sterling)

Dossena a été expédié à Naples après seulement un an et demi dans le Merseyside, mais il aura toujours ces buts contre le Real Madrid et Manchester United.

Jermaine Pennant (6,7 millions £)

Pennant a joué un rôle clé dans la course de Liverpool à la finale de la Ligue des champions en 2007 et a sans doute été son meilleur joueur dans la défaite contre l’AC Milan.

L’ailier est finalement tombé sous le commandement de Benitez et a rejoint le club espagnol du Real Zaragoza à l’expiration de son contrat.

“Il y avait des moments où je me mettais tellement en colère contre la façon dont l’entraînement était ennuyeux et répétitif que je le perdais et criais:” Pour l’amour du ciel – donnez-nous juste un peu de cinq “, a écrit Pennant dans son 2018 autobiographie.

«En tant que joueur, tu veux juste un peu de plaisir, pour que l’entraînement soit bon et vivant. Mais, avec Rafa, la formation était tellement ennuyeuse que vous entriez et tout ce que vous vouliez faire était de vous couper les poignets! Le temps de formation que nous ferions, la tactique et rien d’autre! “

