Rafael Santos Borré et la décision de ne pas se présenter pour jouer: “La direction a décidé”

River ne s’est pas présenté pour le premier rendez-vous de la Super League Cup contre l’Atlético Tucumán. Alors que le coronavirus progressait, la direction a décidé de fermer le club et les joueurs sous licence de toutes catégories jusqu’à nouvel ordre.

Le premier footballeur qui a parlé de cette situation a été Rafael Santos Borré, Buteur de l’équipe de Marcelo Gallardo: “C’était important, nous savions que ça allait arriver. Ça se passait partout dans le monde. C’est un moment où nous devons tous prendre soin de nous. C’était une décision prise par les dirigeants et je pense qu’aujourd’hui, nous réalisons que c’était la meilleure chose à faire les uns pour les autres.“

Dans le même esprit, le Colombien a expliqué comment il vivait cette situation: “Quand j’ai vu que de nombreuses ligues ont commencé à s’arrêter en Europe, j’ai réalisé que ça allait affecter tout le monde. Nous avons donc commencé à préparer avec ma famille. Nous savions que ça allait être difficile. Et quand le club a annoncé que nous nous arrêtions, j’ai décidé de faire un bon marché pour avoir des choses et tenir le coup. Les choses vont être dépensées, mais il faut être calme et attendre le moment. Les gens paniquent, mais il faut être calme. “

“J’ai parlé avec un ancien collègue qui est à Marseille. Il m’a dit que c’était très compliqué, qu’ils étaient dans un moment difficile, mais là, ils avaient été très détendus sur le sujet et c’est pourquoi ça avait empiré.” Ici, ils prennent les mesures un peu plus vite“Rafa a synthétisé.

Enfin, il donne son avis sur la situation des Paulo Dybala, qui s’est révélé positif pour le coronavirus: “C’est très dur. C’était une question de temps avant de penser que cela pourrait affecter certains collègues. Il est dans un pays très exposé au virus, il était difficile de rester à l’écart. C’est malheureux mais je sais que chez certaines personnes cela ne les affecte pas autant et j’espère que ce sera leur cas“

“Le message est de rester calme et ne nous laissons pas emporter par tout ce qui se passe. Soyons prudents, restons à la maison et essayons de faire des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués, apprenons à voir le meilleur des gens avec qui nous partageons la maison “, a-t-il conclu, en dialogue avec Playersnet.