Raimundo Saporta: le père du Real Madrid et du basket espagnol

Le basket-ball n’est pas quelque chose que la communauté de Madrid gère librement avec le club que nous aimons. En toute honnêteté, ce n’est pas quelque chose que de nombreux Madridistas associent au club. Il n’y a pas beaucoup – voire pas du tout – de couverture proéminente sur l’équipe et la couverture du match du Real Madrid est assez limitée avec des mises à jour à la mi-temps des matchs de basket-ball, une partie importante de la surveillance régulière de la cantera de football de Los Blancos. Néanmoins, le basket-ball est aussi important et aussi efficace pour la marque du Real Madrid que le football. Los Baloncesto a dominé la scène du basket-ball national et européen, contribué à d’innombrables joueurs à la NBA (Luka Doncic) et a été un moteur de la modernisation et de la vulgarisation du sport auprès d’un public espagnol.

Aucune figure ne fournit un moyen plus parfait pour célébrer le basket-ball du Real Madrid que Raimundo Saporta. Le Madridista d’origine turque a été vice-président de Santiago Bernabeu et a dirigé le département de basket-ball du Real Madrid de 1952 jusqu’à la mort de Bernabeu en 1978. Son héritage est multisports et, dans son sport de basket-ball choisi, dans le monde entier.

Saparto est né en décembre 1926 à Istanbul. Sa famille était de descendance juive, c’est pourquoi, tout en vivant à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont demandé la nationalité espagnole pour éviter la persécution nazie. Arrivée à Madrid en 1941, la famille a été frappée par la tragédie lorsque le père de Saporta a été frappé et tué par un tramway dans la capitale espagnole, Saporta n’avait que 15 ans à l’époque. La mort de son père n’a pas dissuadé l’adolescent de terminer ses études au Lycée français (une école internationale française à Madrid). C’est ici que Saporta est entré en contact avec le basket-ball, un sport qui allait définir sa carrière professionnelle dans les années à venir. Bien qu’il n’ait pas le talent pour jouer, Saporta, âgé de 16 ans, a montré des compétences organisationnelles inégalées et est devenu plus tard délégué de l’équipe.

En tant que délégué, Saporta a effectué de fréquentes visites à la Fédération espagnole de basket-ball pour organiser des tournois et des matchs. Il a fait une telle impression que le président d’alors, Jesus Querejeta, a immédiatement voulu faire du jeune de 19 ans un directeur, bien que les statuts de la Fédération l’ont empêché de donner un emploi à Saporta jusqu’à l’âge de 21 ans. Saporta a rejoint la Fédération en tant que trésorière et a été vice-président dans un délai d’un an. Il travaillait dur et avait déjà maîtrisé plusieurs langues alors qu’il n’avait que 22 ans.

En 1952, le président du Real Madrid, Santiago Bernabeu, souhaitait organiser un tournoi de basket-ball pour honorer le 50e anniversaire du club. N’ayant aucune connaissance du basket-ball, Bernabeu s’est tourné vers la fédération pour une recommandation et Saporta a été envoyée pour faire le travail. Après un tournoi couronné de succès, Bernabeu a offert à Saporta un rôle au Real Madrid, lorsque Saporta a répondu qu’il ne savait rien du football, Bernabeu a rétorqué que trop de gens le faisaient.

Saporta a commencé au Real Madrid en tant que comptable en mai 1953. Parmi ses premières tâches au club, il a été d’émissaire du club lors du transfert de Di Stefano, où il a aidé à négocier l’accord qui aurait vu le joueur argentin jouer pour le Real Madrid. saison et Barcelone l’autre jusqu’à ce que les Catalans aient vendu leurs droits au joueur à Madrid. Saporta jouera plus tard un rôle dans les transferts de Raymond Kopa, Ference Puskas et Franciso Gento. En 1954, Saporta a été nommé trésorier du club où il a géré les finances instables du club, ouvrant un compte d’épargne pour chaque joueur dans les livres du Real Madrid afin de vérifier leurs dépenses. Tout comme Bernabeu, Saporta était connu pour son style de gestion paternaliste qui lui a valu le surnom d ‘«oncle Rai» parmi les joueurs du Real Madrid.

Bernabeu a également donné libre cours à Saporta au sein de l’équipe de basket-ball du club. L’équipe de basket-ball du Real Madrid a été fondée en 1931 et a participé à plusieurs tournois régionaux dans la capitale espagnole. L’équipe était profondément impopulaire auprès du conseil d’administration du Real Madrid en raison de son manque de succès et de profit monétaire. Saporta changerait rapidement cela.

Son influence a commencé petit. En 1955, il a rencontré Pedro Ferrándiz sur une recommandation et a donné au professeur de basket-ball sa première pause dans le sport en charge du système de la jeunesse du Real Madrid. En 1958-59, Saporta s’est battue pour la promotion de Ferrándiz au poste d’entraîneur de l’équipe première, une décision qui s’est avérée extrêmement prudente avec le Real remportant 12 ligues nationales, 11 Coupes d’Espagne et 4 Coupes d’Europe sous la direction de Ferrándiz.

Utilisant sa position à la fois dans la fédération espagnole de basket-ball et dans la FIBA ​​(équivalent du basket-ball à la FIFA), Raimundo Saporta a lancé la première ligue espagnole de basket-ball en 1957 dans le but de mieux promouvoir le sport en Espagne. La ligue était disputée par six équipes (Real Madrid, Barcelone, Aismalíbar, Estudiantes, Juventud et Orillo Verde), Los Blancos remportant le titre inaugural.

À cette époque, Saporta avait également joué le rôle d’interprète de Bernabeu lors des réunions de préparation de la Coupe d’Europe. Saporta a usé de son influence au sein du journal français L’Equipe pour les obliger à rédiger une proposition de compétition et à la transmettre à l’UEFA. Le succès du tournoi a encouragé la FIBA ​​à poursuivre sa propre version de la compétition, en créant une commission en Bulgarie avec Saporta comme président.

#EfemerideRMCF 1997

Fallece en Madrid, Raimundo Saporta. Pieza fondamental en l’historia del club y mano derecha de Bernabeu, estuvo ligado al Real Madrid durante mas de 40 años. Acteur indispensable pour la sección de baloncesto. pic.twitter.com/uGD3IsyV0y

– Hemeroteca RMCF (@HemerotecaRMCF) 2 février 2018

En tant que présidente du comité, Saporta a pris la tête de la rédaction de la compétition et a proposé un tournoi de 23 champions en compétition dans un tournoi à élimination directe. La première édition de la Coupe d’Europe FIBA ​​a eu lieu en 1958. Le Real Madrid a atteint les demi-finales, cependant, les géants espagnols ont été éliminés du tournoi lorsque, après avoir été tiré contre Rigas ASK, le gouvernement espagnol a refusé à l’équipe de basket-ball la permission de voyager à l’Union soviétique pour rivaliser.

Quatre ans plus tard, le Real Madrid a atteint sa première finale de Coupe d’Europe contre le Dinamo Tbilissi. Le match a été joué à Genève après que le régime de Franco a de nouveau refusé de laisser le Real se rendre en Union soviétique pour le match aller. Madrid a perdu la finale autonome 90-83.

Craignant pour l’intégrité de la jeune compétition et les chances de compétition du Real Madrid, Saporta a mis ses talents à contribution pour obtenir à l’avenir la permission du Real Madrid de se rendre en Union soviétique.

Ce qui a fait de Saporta un atout précieux pour le Real Madrid, ce sont ses compétences relationnelles. Le vice-président madrilène avait des compétences sociales fantastiques et avait des amis partout.

Il se trouve que l’un de ces amis était le ministre espagnol des Affaires étrangères et, en 1963, Saporta a réussi à obtenir la permission du Real Madrid de jouer des matchs en Union soviétique à condition que le ministre soit informé si l’équipe avait une chance de gagner à l’avance. Saporta a laissé cette décision à Ferrandiz qui, en tant qu’entraîneur-chef, n’avait d’autre choix que de dire que son équipe avait toutes les chances de gagner.

Le compromis était crucial car le Real Madrid a dominé le basket-ball européen dans les années 1960, atteignant sept finales de Coupe d’Europe et en remportant quatre. Parmi ces victoires, une victoire en 1965 contre le TSKA Moscou à Madrid, étape par laquelle Saporta était devenu vice-président du Real Madrid.

Saporta a continué de faire avancer le basket-ball de tant de façons. Il a créé des compétitions qui ont ouvert la voie à de l’argent de parrainage jusque-là invisible dans le sport, il a créé la Coupe du monde de basket-ball et a amené des équipes NBA en Espagne pour la toute première fois.

En 1978, le président du Real Madrid et cher ami de Saporta, Santiago Bernabeu, est décédé. Bien qu’elle soit clairement la favorite du poste, Saporta a obéi à l’un des derniers vœux de Bernabeu et a refusé la présidence, se retirant à la place

Saporta a continué à travailler dans le basket-ball avec la FIBA ​​et est retourné au Real Madrid pour des rôles de fond dans le basket-ball au cours des années 1980. Il a été nommé vice-président de la FIBA ​​en 1995, un rôle qu’il occupera jusqu’à sa mort le 2 février 1997, à l’âge de 71 ans.

Le club a honoré Saporta en lui donnant le nom du terrain de l’équipe de basket-ball. En 2007, Saporta a été intronisé au Temple de la renommée de la FIBA.

Con estas fotos del desaparecido Pabellón Raimundo Saporta (Así quedó el viejo pabellón de la Ciudad Deportiva tras su remodelación) os doy las BUENAS NOCHES¡¡ pic.twitter.com/6xAR0NRIHL

– Retro MADRID BALONCESTO (@RetroMadrid_) 7 janvier 2020

Aujourd’hui, le basket-ball est l’un des sports les plus populaires d’Espagne avec de nombreuses compétitions Saporta a dirigé la création de compétitions désormais majeures dans le sport, des compétitions dans lesquelles le Real Madrid mène le reste comme Saporta l’espérait. On ne peut que se demander où le basket-ball espagnol et le Real Madrid en tant qu’institution sportive seraient sans l’influence de Saporta, c’est à cet égard que malgré tous les merveilleux coups d’État que le Real Madrid a faits au fil des ans, Raimundo Saporta pourrait bien être la plus grande signature du club.