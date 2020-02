Raiola: “De Ligt est comme un Rembrandt. Il devient ‘Night Watch'”

SONDAGE

Marché fermé: qui est la reine d’hiver?

Envoi de la demande …

“Paul Pogba est comme un Basquiat, un artiste de l’art expressif, un peu rebelle, comme Paul”. Mino Raiola, invité des chroniques de SportVoetbalMagazine, il parle longuement de ses clients, répétant la comparaison avec les œuvres d’art. La métaphore du nouveau défenseur de la Juventus est assez exigeante: “Et Matthijs de Ligt est comme un Rembrandt, il le montre avec ses dernières performances. Il devient” Ronda di Notte “et vous le voyez émerger devant ses yeux. Je sentais qu’il serait aux prises avec la Juventus, mais je vois Matthijs grandir. Il est seul pour la première fois dans un club étranger, avec une culture différente, alors qu’il n’était habitué qu’à celle d’Ajax. Il est comme un pétrolier, vous ne pouvez pas attendez que vous tourniez à quatre-vingt-dix degrés tout à coup. Mais il progresse constamment et une fois qu’une direction est décidée, il ne peut plus être arrêté. La relation avec mes joueurs est comme un clic, qu’il y ait ou qu’il n’y en ait pas. pour travailler sous contrat, si je ne suis pas satisfait, je dois pouvoir conclure. La relation doit être basée sur la confiance et le respect et vous ne pouvez pas l’acheter. Mais les joueurs me font confiance, car ils continuent de venir. ”

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

05.02 18:45 – Raiola: “De Ligt est comme un Rembrandt. Il devient ‘Ronda di Notte'”

05.02 18:42 – Florentino Perez et meilleurs voeux au CR7: “Tu es le plus fort, ne t’oublie pas”

05.02 18:38 – tmwAtalanta, Gollini et Marino à la présentation de l’équipe ESport

05.02 18:30 – Hall of Fame Football italien: Pirlo et Mazzone parmi les vainqueurs de la 9e édition

05.02 18:27 – Zappa se révèle être un goleador et rend Pescara heureux. Inter spectateur intéressé

05.02 18:15 – Lecce, Meluso: “Avec Napoli nous vendrons cher le cuir. Serie A équilibrée”

05.02 18:00 – Lecce, Sticchi Damiani: “Beaucoup comme Liverani, nous aimerions le garder”

05.02 17:53 – Exclusivité Hubner: “Corini n’était pas exempté mais Cellino veut être secoué”

05.02 17:45 – Parme, Faggiano: “KO Sepe et Gervinho ont influencé le marché”

05.02 17:34 – exclusiveCollovati: “Inter, des éléments plus décisifs de Milan. Mais c’est un derby”

05.02 17:30 – TOP NEWS 17 heures – Brescia, salue Corini. Mino Raiola parle à 360 °

05.02 17:15 – Parme, Caprari: “Peu d’espace pour la Sampdoria? Les entraîneurs font les choix”

05.02 17:12 – Raiola: “J’ai inventé le marché des transferts. C’est comme mettre en scène une comédie musicale”

05.02 17:00 – Parme, Faggiano: “Gervinho n’était pas si convaincu de partir”

05.02 16:45 – Igor: “Je veux gagner un trophée. La Fiorentina sera forte, j’en suis convaincu”

05.02 16:39 – VIDEO – Revoir le message d’Ekdal contre l’homophobie

05.02 16:38 – Brescia, salut de Corini aux joueurs: “Je voulais me battre avec toi”

05.02 16:31 – Serie A, en direct des champs – Rome, travail individuel pour trois Giallorossi

05.02 16:30 – Napoli-Mertens, du but au renouvellement. La différence entre l’offre et la demande

05.02 16:23 – exclusif Ulivieri: “Je suis le plus respecté de Cellino. Mais seulement pour l’âge …”

05.02 16:15 – Turin, 5 millions d’euros rejetés par Salzbourg pour Singo

05.02 16:00 – Bologne, expiration du Palacio. Bigon: “Nous sommes prêts à renouveler”

05.02 15:57 – tmwTorino, voici Longo: 1000 fans à Philadelphie pour s’entrainer

05.02 15:53 ​​- Rome, confrontation Dzeko-Petrachi: pas d’amende pour le Bosniaque

05.02 15:45 – Inter, Handanovic veut être dans le derby: vendredi assis avec le ballon

05.02 15:38 – Fiorentina, Igor: “Lukaku l’adversaire le plus coriace. Prêt pour le défi”

05.02 15:30 – Schone et le football fantastique: “C’est beau. Prends-moi, je te promets un bonus”

05.02 15:23 – Exclusivité Bertini: “Nicchi est le quatrième mandat? Maintenant nous avons besoin d’un nouveau personnage”

05.02 15:15 – Barcelone, Abidal sur Giroud: “C’était sur notre liste en janvier”

05.02 15:08 – exclusif Melis: “Cellino instinctive. Et c’est le secret de son succès”

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: en dessous de l’actualité la plus importante du matin.

Roma et Friedkin, la signature glisse. 20 février la nouvelle date – Lisez les nouvelles, CLIQUEZ ICI!

Inter, Eriksen: “Je veux faire une différence, je suis là pour …