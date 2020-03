Raiola et Woodward parlent à nouveau alors que Man Utd se rapproche de la résolution de Pogba

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 11:46

Manchester United cherche à trouver une solution pour l’avenir de Paul Pogba après que le vice-président exécutif Ed Woodward et l’agent du milieu de terrain aient mis fin à leur querelle, selon un rapport.

Le milieu de terrain de 27 ans, fortement lié à la Juventus et au Real Madrid cet été, est hors contrat en 2021, bien que United détienne une option pour prolonger cela de 12 mois et cette semaine, il a été affirmé qu’ils le feraient déclencher cela comme ils l’ont fait avec Nemanja Matic.

Cependant, il est affirmé que United cherchait à déclencher l’extension de Pogba afin de protéger leur intérêt pour le joueur et de s’assurer qu’ils peuvent réclamer les frais de transfert maximum qu’ils peuvent pour le milieu de terrain.

En outre, il a été affirmé que United recherchait en fait activement un acheteur pour Pogba et auraient informé les parties intéressées de leur nouveau prix demandé pour lui.

Contrairement à l’été dernier quand le joueur a admis qu’il cherchait un nouveau défi – un aveu qui a forcé United à lui imposer un énorme prix demandé – le club est maintenant censé chercher à apporter des frais de seulement 55 millions de livres sterling pour le joueur.

Et il semble que les chances du joueur de partir – et pour combien – dépendront beaucoup des discussions clés entre Woodward et Raiola.

Selon le Daily Mirror, Raiola et Woodward “Reparle” après que “le conseiller agressif d’origine italienne de Pogba ait attaqué United à plusieurs reprises au début de l’année”.

Le rapport ajoute qu’un «pacte de paix a été conclu» avec «les deux parties tentent de trouver une voie à suivre pour son avenir».

Raiola a parlé de l’avenir de Pogba aussi récemment que la semaine dernière, mais les deux hommes parlent à nouveau de l’avenir de Pogba grâce à une «nouvelle ligne de communication».

Le représentant de Pogba “veut qu’ils acceptent de vendre Pogba au Real Madrid” tandis que Man Utd “fera ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe et du club”.

Patron norvégien Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que Pogba restait suite à la victoire éclatante des Red Devils 5-0 contre le club autrichien LASK la semaine dernière.

“Paul est notre joueur”, a déclaré Solskjaer après la victoire en Europa League.

«Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season], Ouais.”

Cependant, on pense que United est prêt à laisser le joueur évoluer dans le meilleur intérêt de toutes les parties, Pogba n’ayant fait que huit apparitions pour le club cette saison et n’ayant pas joué depuis le Boxing Day.

Raiola fait allusion à la sortie de Pogba

Parlant le mois dernier, Raiola a fortement laissé entendre que le joueur pourrait chercher à avancer, malgré son insistance, il est resté professionnel tout au long d’une saison difficile.

“Il n’a jamais perdu son sourire, mais il est clair qu’un grand joueur ne va pas à Manchester United uniquement pour ne pas disputer la Ligue des Champions ou le titre de Premier League”, a déclaré Raiola à Tuttosport.

«Ce serait taureau pour moi de ne pas admettre que Paul veut rester au plus haut niveau. Pogba essaiera avant tout de donner le meilleur de lui-même et ensuite on verra à la fin de la saison s’il doit rester ou non.

«Je parle à Pavel Nedved et à la Juventus de beaucoup de choses, y compris à propos de Pogba et d’autres joueurs, comme cela ne convient qu’à un grand club.

«Vous devez obtenir des informations, voir ce qui se passe, poser quelques hypothèses, rêver un peu… Avec la Juventus, il y a d’autres clubs pour Paul, mais en ce moment il est avec Manchester United.

“Ce que je peux dire, c’est que, tout comme Zlatan Ibrahimovic, Paul considère l’Italie comme son deuxième chez-lui et cela ne le dérangerait pas de retourner à la Juventus.

“Il n’y a rien d’impossible sur le marché des transferts, ce qui a déjà été prouvé par la Juve, le PSG, le Real Madrid. La réalisation de choses impossibles fait partie de cette activité. »

Pogba, qui courtise souvent la controverse, a suscité plus de critiques cette semaine après avoir porté un maillot de la Juventus en soutien à son coéquipier de France Blaise Matuidi.

Et pundit John Barnes a insisté après la cascade que le club ferait mieux de ne pas perdre son temps à essayer de le convaincre de rester.