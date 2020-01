Raiola prévient Elliott: voici ce qui filtre sur le renouvellement de Donnarumma | Primapagina

Trois autres défilés du phénomène, face à l’Udinese dimanche dernier, également pour racheter l’erreur qui avait ouvert la voie au but de Stryger-Larsen. Gianluigi Donnarumma appartient à la catégorie des prédestinés et aussi à Brescia, plus qu’Ibrahimovic et plus que le vainqueur du match Rebic, confirmé comme le véritable symbole d’un AC Milan qui poursuit une course désespérée à la quatrième place après une première moitié de la saison à la poubelle. L’emblème d’une équipe jeune, inexpérimentée mais fortement déterminée à grandir pour jeter les bases de la construction d’un nouveau cycle, dans lequel le gardien de but de l’équipe nationale ne peut manquer d’être un pilier.

ELLIOTT, DONC NON – Cela dépendra beaucoup de capacité du club AC Milan à lancer un projet vraiment ambitieux et compétitif, qui se concentre sur ses meilleurs éléments. Un concept mis en évidence, entre les lignes, également par les déclarations faites hier à Brescia par l’agent de Donnarumma, Mino Raiola: “Je n’aime pas ça, car je ne pense pas que ce soit l’AC Milan que le monde connaisse. Je ne pense pas que ce soit l’équipe dont Maldini et Boban rêvent. Je ne pense même pas qu’Elliott pense que c’est du vrai Milan. Si c’est ce qu’ils veulent, je leur conseille de trouver un acheteur dans les plus brefs délais. ” Une demande de changement de rythme plus qu’une critique du sérieux de l’interlocuteur, étant donné qu’il y a environ un an et demi, Raiola a souligné la clarté et la transparence du fonds anglo-américain en ce qui concerne l’obscure gestion chinoise.

THE RENEWAL KNOT – Le contrat de Donnarumma expire en 2021, cependant et arriver sans une extension possible à l’été prochain risque de rouvrir le débat sur son avenir à l’AC Milan et d’alimenter les rumeurs de marché. Raiola a répondu diplomatiquement sur l’éventuelle inclusion de la Juve (“Qui n’aime pas quelqu’un comme Gigio? La Juve ne comprendrait rien si c’était l’inverse”), mais il attend une étape concrète de la direction de Milan. Dont le désir – révélé par Elliott – serait d’alléger le nombre d’engagements en demandant également à votre numéro un une légère baisse du salaire actuel de 6 millions net par saison. Une hypothèse que son agent n’est pas disposé à considérer, en effet, la réponse pourrait être la demande d’un nouvel ajustement à la hausse. Parce que Donnarumma a montré un réel attachement à la cause ces derniers temps, Milan se porte très bien et cette équipe veut toujours être une référence. Et le ballon passe maintenant à Elliott.