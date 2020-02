Raiola vise une nouvelle fouille à Man Utd après avoir confirmé Pogba et la Juventus

Date de publication: Samedi 15 février 2020 à 12h55

Mino Raiola a confirmé qu’il avait eu des entretiens avec le vice-président de la Juventus Pavel Nedved concernant une décision potentielle pour Paul Pogba.

Le milieu de terrain français a été fortement lié à un retour à Turin, avec Raiola cette semaine affirmant il n’a pas pu “échapper” à Old Trafford.

Et le soi-disant «super agent» a maintenant lancé une nouvelle fouille chez les Red Devils, dénonçant leur incapacité à défier le titre de Premier League ou à fournir Pogba avec le football de Ligue des Champions cette saison.

Il a également donné son indication la plus claire à ce jour: le joueur de 26 ans tentera de quitter les Red Devils à la fin de la saison, alors que le club cherche également à encaisser pour financer une série de dépenses estivales pour Ole Gunnar Solskjaer – comme indiqué dans le Daily Mirror.

“Il n’a jamais perdu son sourire, mais il est clair qu’un grand joueur ne va pas à Manchester United uniquement pour ne pas disputer la Ligue des Champions ou le titre de Premier League”, a déclaré Raiola à Tuttosport.

«Ce serait taureau pour moi de ne pas admettre que Paul veut rester au plus haut niveau. Pogba essaiera avant tout de donner le meilleur de lui-même et ensuite on verra à la fin de la saison s’il doit rester ou non.

«Je parle à Pavel Nedved et à la Juventus de beaucoup de choses, y compris à propos de Pogba et d’autres joueurs, comme cela ne convient qu’à un grand club.

«Vous devez obtenir des informations, voir ce qui se passe, poser quelques hypothèses, rêver un peu… Avec la Juventus, il y a d’autres clubs pour Paul, mais en ce moment il est avec Manchester United.

“Ce que je peux dire, c’est que, tout comme Zlatan Ibrahimovic, Paul considère que l’Italie est sa deuxième maison et qu’il ne voudrait pas revenir à la Juventus, mais nous en parlerons après l’Euro 2020.

“Il n’y a rien d’impossible sur le marché des transferts, ce qui a déjà été prouvé par la Juve, le PSG, le Real Madrid. La réalisation de choses impossibles fait partie de cette activité. »

Pogba n’a pas joué pour United depuis son bref retour d’une blessure à la cheville en décembre et a été contraint de subir une intervention chirurgicale mineure.

Il a été absent de la première équipe lors de son rétablissement et ne faisait pas partie de leur camp d’entraînement par temps chaud à Marbella.

