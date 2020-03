Autres ligues de football



Raison irresponsable: un footballeur du Real Madrid pourrait être emprisonné





Miguel Machado





19 mars 2020 à 11 h 12

Luka Jovic a sauté la quarantaine pour être allé à l’anniversaire de sa petite amie. La police a poursuivi.

Après qu’un joueur de basket-ball du Real Madrid a été confirmé par un coronavirus, le club a décidé de mettre en quarantaine tous les membres de l’équipe, y compris le football.

Ainsi, la semaine dernière, le club a décidé d’activer une autre partie du protocole et d’envoyer les footballeurs chez eux en Espagne, pour continuer l’isolement.

Cependant, Luka Jovic aurait voyagé en Serbie pour l’anniversaire de sa petite amie, un thème qui a explosé à la fois dans le club de merengue et dans le pays européen. En Serbie, en outre, vous devez être en quarantaine pendant 15 à 30 jours lorsque vous arrivez d’un autre pays; plus si c’est l’Espagne, qui est l’une des plus infectées au monde.

La police du pays natal de Jovic a dénoncé le footballeur et il a été condamné à de lourdes peines. Même le ministre de l’Intérieur, Nebojsa Stefanovic, du pays, a évoqué la question du footballeur de 22 ans, qui pourrait être emprisonné s’il ne respecte pas les règles: “Être des athlètes riches ne les empêchera pas de recevoir des sanctions. Ils se conformeront ou iront en prison” .