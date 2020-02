Raisons pour lesquelles Ferland Mendy est devenu un partant incontesté de l’arrière gauche du Real Madrid

Lorsque le Real Madrid a décidé de dépenser 50 millions d’euros pour éloigner Ferland Mendy de l’Olympique de Lyon, de nombreux fans et analystes pensaient que ce transfert n’était que quelque chose dont Los Blancos n’avait pas besoin. Marcelo était toujours un atout précieux et Sergio Reguilon avait terminé une surprenante première saison avec la première équipe.

Six mois plus tard, Mendy est maintenant un partant incontesté et sa présence défensive, ainsi que les performances incroyables de Courtois, ont transformé Madrid en une équipe défensive très solide. Les hommes de Zidane n’ont encaissé que 13 buts, le meilleur record de la Liga. Toute l’équipe et le personnel d’entraîneurs méritent le mérite de cette statistique, mais Mendy est clairement le héros méconnu du système défensif du Real Madrid.

L’entraîneur Zidane s’est rendu compte que cette équipe de Madrid devait garder les draps propres afin de marquer des points sur une base cohérente et l’apparition de Mendy et de Valverde a donné à l’équipe cette stabilité défensive.

L’arrière gauche français a été critiqué pour son manque de créativité en attaque. Les fans du Real Madrid se sont habitués à voir le jeu de Marcelo semaine après semaine et Mendy n’est tout simplement pas ce genre de joueur. Sa capacité de franchissement n’est pas terrible non plus, même si son aide à Benzema dans le but vainqueur du Real contre l’Atletico de Madrid était tout simplement spectaculaire. Il ne sera jamais Marcelo, mais si Madrid peut compter sur leurs joueurs attaquants pour faire leur travail, Mendy n’aura jamais besoin de reproduire ce que Marcelo a apporté à la table.

Son physique et sa grande conscience défensive sont des atouts considérables et ont probablement quelque chose à voir avec la forme impressionnante de Sergio Ramos ces derniers temps. Le capitaine du Real avait les mains pleines à chaque fois que Marcelo n’était pas là, et Mendy lui donnera la stabilité dont il a besoin pour prolonger sa carrière dans le football d’élite.

Ce n’est pas un coup à Marcelo, qui est toujours un joueur brillant capable de renverser la vapeur dans chaque match avec ses compétences uniques. Marcelo est clairement le meilleur arrière gauche de l’histoire du club et reste un atout précieux hors du banc ou lorsque Mendy n’est pas disponible.

À l’heure actuelle, cependant, Mendy est le besoin de l’arrière gauche du Real Madrid. Los Blancos doit trouver un moyen de gagner des matchs tout en ne marquant qu’un ou deux buts et cette tâche devient beaucoup plus facile lorsque vous êtes capable de garder des draps propres de manière cohérente.